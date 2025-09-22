Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии запретили фильм "Иван Васильевич меняет профессию"
Культура
 
17:53 22.09.2025 (обновлено: 20:35 22.09.2025)
В Молдавии запретили фильм "Иван Васильевич меняет профессию"
КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Телезрителям в Молдавии вместо фильма "Иван Васильевич меняет профессию" советского режиссера Леонида Гайдая показали синий экран, передает корреспондент РИА Новости.Картина попала под запрет в рамках обеспечения властями информационной безопасности граждан. Телеканал "Мосфильм HD" транслировал экран с предупреждением о приостановке ретрансляции в соответствии с положениями Кодекса об аудиовизуальных услугах. При этом в законе специально подчеркивается, что под запрет не попадают российские или советские фильмы, если в них нет милитаристского контента.Вице-председатель Совета по телерадиовещанию Анета Гонца 15 сентября назвала любой аудиовизуальный контент из России пропагандой.Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений. В МИД рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Телезрителям в Молдавии вместо фильма "Иван Васильевич меняет профессию" советского режиссера Леонида Гайдая показали синий экран, передает корреспондент РИА Новости.
Картина попала под запрет в рамках обеспечения властями информационной безопасности граждан. Телеканал "Мосфильм HD" транслировал экран с предупреждением о приостановке ретрансляции в соответствии с положениями Кодекса об аудиовизуальных услугах. При этом в законе специально подчеркивается, что под запрет не попадают российские или советские фильмы, если в них нет милитаристского контента.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Санду пытается ампутировать историческую память, заявили в Госдуме
19 сентября, 13:19
Вице-председатель Совета по телерадиовещанию Анета Гонца 15 сентября назвала любой аудиовизуальный контент из России пропагандой.
Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений. В МИД рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Российский посол прокомментировал молдавские учебники с оправданием фашизма
21 сентября, 20:54
 
КультураМолдавияВ миреРоссиякиноКино и сериалыЛеонид ГайдайСССРСоветский СоюзОбщество
 
 
