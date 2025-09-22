https://ria.ru/20250922/film-2043584127.html

В Молдавии запретили фильм "Иван Васильевич меняет профессию"

В Молдавии запретили фильм "Иван Васильевич меняет профессию" - РИА Новости, 22.09.2025

В Молдавии запретили фильм "Иван Васильевич меняет профессию"

Телезрителям в Молдавии вместо фильма "Иван Васильевич меняет профессию" советского режиссера Леонида Гайдая показали синий экран, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T17:53:00+03:00

2025-09-22T17:53:00+03:00

2025-09-22T20:35:00+03:00

молдавия

в мире

россия

культура

кино

кино и сериалы

леонид гайдай

ссср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043599556_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff1bf55495aa0d86c59fe9361abb8a12.jpg

КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Телезрителям в Молдавии вместо фильма "Иван Васильевич меняет профессию" советского режиссера Леонида Гайдая показали синий экран, передает корреспондент РИА Новости.Картина попала под запрет в рамках обеспечения властями информационной безопасности граждан. Телеканал "Мосфильм HD" транслировал экран с предупреждением о приостановке ретрансляции в соответствии с положениями Кодекса об аудиовизуальных услугах. При этом в законе специально подчеркивается, что под запрет не попадают российские или советские фильмы, если в них нет милитаристского контента.Вице-председатель Совета по телерадиовещанию Анета Гонца 15 сентября назвала любой аудиовизуальный контент из России пропагандой.Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений. В МИД рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.

https://ria.ru/20250919/sandu-2042965422.html

https://ria.ru/20250921/moldaviya-2043392190.html

молдавия

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, в мире, россия, кино, кино и сериалы, леонид гайдай, ссср, советский союз, общество