Участники протестов на Филиппинах планировали поджечь резиденцию президента
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Участники антикоррупционных протестов на Филиппинах планировали поджечь дворец Малаканьянг (официальная резиденция президента Филиппин, расположенная в Маниле), сообщает филиппинская газета Inquirer со ссылкой на слова министра внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Джонвика Ремуллы.
Ранее филиппинский телеканал GMA News сообщил, что в ходе антикоррупционных протестов в столице Филиппин Маниле пострадали около 40 полицейских. По данным полиции, митингующие бросали в полицейских бутылки, краску и камни. Большинство протестующих были несовершеннолетними. Газета The Manila Times со ссылкой на данные МВД сообщила, что за беспорядки были задержаны 216 человек.
"Министр внутренних дел Джонвик Ремулла заявил, что они (МВД Филиппин - ред.) получали сообщения о планах участников протестов поджечь дворец Малаканьянг еще до того, как в воскресенье вспыхнули акции протеста", - говорится в сообщении Inquirer.
По словам министра, информацию об этом предоставили несовершеннолетние участники протестов. Ремулла предупредил, что взрослые, причастность которых будет доказана, понесут наказание.
Inquirer пишет, что на том же брифинге у Ремуллы спросили, были ли какие-либо данные насчет "местных террористических группировок", планирующих митинги, на что он ответил утвердительно.
На Филиппинах проходит масштабное расследование случаев коррупции в инфраструктурных проектах по защите от наводнений. Изначально оно было инициировано местным бизнес-сообществом, после чего его поддержал президент республики Фердинанд Маркос-младший. В сентябре министр финансов Филиппин Ральфа Ректо сообщил, что из-за коррупции страна теряет от 25% до 70% государственных средств, выделяемых на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями.