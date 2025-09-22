https://ria.ru/20250922/filippiny-2043524648.html

На Филиппинах задержали 216 участников антикоррупционных протестов

На Филиппинах задержали 216 участников антикоррупционных протестов - РИА Новости, 22.09.2025

На Филиппинах задержали 216 участников антикоррупционных протестов

За беспорядки во время антикоррупционных протестов на Филиппинах задержаны 216 человек, сообщает филиппинская газета The Manila Times со ссылкой на данные МВД... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T14:30:00+03:00

2025-09-22T14:30:00+03:00

2025-09-22T14:30:00+03:00

в мире

филиппины

манила

непал

фердинанд маркос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043345210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aeb3a0edaf8212e033e6f38c694b45b6.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. За беспорядки во время антикоррупционных протестов на Филиппинах задержаны 216 человек, сообщает филиппинская газета The Manila Times со ссылкой на данные МВД республики. Ранее филиппинский телеканал GMA News сообщил, что в ходе антикоррупционных протестов в столице Филиппин Маниле пострадали около 40 полицейских. По данным полиции, митингующие бросали в полицейских бутылки, краску и камни. Большинство протестующих были несовершеннолетними. "Министерство внутренних дел и местного самоуправления сообщило, что 216 человек, включая несовершеннолетних, были арестованы за поджоги автомобилей, бросание камней и коктейлей Молотова, а также разграбление близлежащего мотеля", - говорится в сообщении The Manila Times. Как отмечает филиппинская газета, министр внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Джонвик Ремулла "назвал участников беспорядков "анархистами", которые вышли за рамки демонстраций против коррупции в инфраструктурных проектах по защите от наводнений". По сообщению издания, Ремулла сравнил беспорядки на Филиппинах с жестокими протестами в Непале и Индонезии. На Филиппинах проходит масштабное расследование случаев коррупции в инфраструктурных проектах по защите от наводнений. Изначально оно было инициировано местным бизнес-сообществом, после чего его поддержал президент республики Фердинанд Маркос-младший. В сентябре министр финансов Филиппин Ральфа Ректо сообщил, что из-за коррупции страна теряет от 25% до 70% государственных средств, выделяемых на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями.

https://ria.ru/20250921/manila-2043341897.html

https://ria.ru/20250904/ukraina-2039597722.html

филиппины

манила

непал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, филиппины, манила, непал, фердинанд маркос