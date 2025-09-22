https://ria.ru/20250922/filippiny-2043524648.html
На Филиппинах задержали 216 участников антикоррупционных протестов
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. За беспорядки во время антикоррупционных протестов на Филиппинах задержаны 216 человек, сообщает филиппинская газета The Manila Times со ссылкой на данные МВД республики. Ранее филиппинский телеканал GMA News сообщил, что в ходе антикоррупционных протестов в столице Филиппин Маниле пострадали около 40 полицейских. По данным полиции, митингующие бросали в полицейских бутылки, краску и камни. Большинство протестующих были несовершеннолетними. "Министерство внутренних дел и местного самоуправления сообщило, что 216 человек, включая несовершеннолетних, были арестованы за поджоги автомобилей, бросание камней и коктейлей Молотова, а также разграбление близлежащего мотеля", - говорится в сообщении The Manila Times. Как отмечает филиппинская газета, министр внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Джонвик Ремулла "назвал участников беспорядков "анархистами", которые вышли за рамки демонстраций против коррупции в инфраструктурных проектах по защите от наводнений". По сообщению издания, Ремулла сравнил беспорядки на Филиппинах с жестокими протестами в Непале и Индонезии. На Филиппинах проходит масштабное расследование случаев коррупции в инфраструктурных проектах по защите от наводнений. Изначально оно было инициировано местным бизнес-сообществом, после чего его поддержал президент республики Фердинанд Маркос-младший. В сентябре министр финансов Филиппин Ральфа Ректо сообщил, что из-за коррупции страна теряет от 25% до 70% государственных средств, выделяемых на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями.
