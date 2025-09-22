Рейтинг@Mail.ru
На Филиппинах задержали 216 участников антикоррупционных протестов - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/filippiny-2043524648.html
На Филиппинах задержали 216 участников антикоррупционных протестов
На Филиппинах задержали 216 участников антикоррупционных протестов - РИА Новости, 22.09.2025
На Филиппинах задержали 216 участников антикоррупционных протестов
За беспорядки во время антикоррупционных протестов на Филиппинах задержаны 216 человек, сообщает филиппинская газета The Manila Times со ссылкой на данные МВД... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:30:00+03:00
2025-09-22T14:30:00+03:00
в мире
филиппины
манила
непал
фердинанд маркос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043345210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aeb3a0edaf8212e033e6f38c694b45b6.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. За беспорядки во время антикоррупционных протестов на Филиппинах задержаны 216 человек, сообщает филиппинская газета The Manila Times со ссылкой на данные МВД республики. Ранее филиппинский телеканал GMA News сообщил, что в ходе антикоррупционных протестов в столице Филиппин Маниле пострадали около 40 полицейских. По данным полиции, митингующие бросали в полицейских бутылки, краску и камни. Большинство протестующих были несовершеннолетними. "Министерство внутренних дел и местного самоуправления сообщило, что 216 человек, включая несовершеннолетних, были арестованы за поджоги автомобилей, бросание камней и коктейлей Молотова, а также разграбление близлежащего мотеля", - говорится в сообщении The Manila Times. Как отмечает филиппинская газета, министр внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Джонвик Ремулла "назвал участников беспорядков "анархистами", которые вышли за рамки демонстраций против коррупции в инфраструктурных проектах по защите от наводнений". По сообщению издания, Ремулла сравнил беспорядки на Филиппинах с жестокими протестами в Непале и Индонезии. На Филиппинах проходит масштабное расследование случаев коррупции в инфраструктурных проектах по защите от наводнений. Изначально оно было инициировано местным бизнес-сообществом, после чего его поддержал президент республики Фердинанд Маркос-младший. В сентябре министр финансов Филиппин Ральфа Ректо сообщил, что из-за коррупции страна теряет от 25% до 70% государственных средств, выделяемых на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями.
https://ria.ru/20250921/manila-2043341897.html
https://ria.ru/20250904/ukraina-2039597722.html
филиппины
манила
непал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043345210_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_160f725b9ce827972d2fc1c68fe92305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, филиппины, манила, непал, фердинанд маркос
В мире, Филиппины, Манила, Непал, Фердинанд Маркос
На Филиппинах задержали 216 участников антикоррупционных протестов

The Manila Times: в Маниле за беспорядки задержали 216 участников протестов

© Getty Images / Ezra AcayanБеспорядки во время акции протеста против коррупции в Маниле
Беспорядки во время акции протеста против коррупции в Маниле - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Getty Images / Ezra Acayan
Беспорядки во время акции протеста против коррупции в Маниле
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. За беспорядки во время антикоррупционных протестов на Филиппинах задержаны 216 человек, сообщает филиппинская газета The Manila Times со ссылкой на данные МВД республики.
Ранее филиппинский телеканал GMA News сообщил, что в ходе антикоррупционных протестов в столице Филиппин Маниле пострадали около 40 полицейских. По данным полиции, митингующие бросали в полицейских бутылки, краску и камни. Большинство протестующих были несовершеннолетними.
Беспорядки во время акции протеста против коррупции в Маниле - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Во время беспорядков в Маниле пострадали около 40 полицейских
21 сентября, 15:03
"Министерство внутренних дел и местного самоуправления сообщило, что 216 человек, включая несовершеннолетних, были арестованы за поджоги автомобилей, бросание камней и коктейлей Молотова, а также разграбление близлежащего мотеля", - говорится в сообщении The Manila Times.
Как отмечает филиппинская газета, министр внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Джонвик Ремулла "назвал участников беспорядков "анархистами", которые вышли за рамки демонстраций против коррупции в инфраструктурных проектах по защите от наводнений".
По сообщению издания, Ремулла сравнил беспорядки на Филиппинах с жестокими протестами в Непале и Индонезии.
На Филиппинах проходит масштабное расследование случаев коррупции в инфраструктурных проектах по защите от наводнений. Изначально оно было инициировано местным бизнес-сообществом, после чего его поддержал президент республики Фердинанд Маркос-младший. В сентябре министр финансов Филиппин Ральфа Ректо сообщил, что из-за коррупции страна теряет от 25% до 70% государственных средств, выделяемых на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Украина рассматривает совместное с Филиппинами производство беспилотников
4 сентября, 10:11
 
В миреФилиппиныМанилаНепалФердинанд Маркос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала