22.09.2025
13:29 22.09.2025
На Филиппины обрушился супертайфун
Супертайфун "Рагаса" обрушился на остров Паналтэн на Филиппинах, сообщило Управление гражданской обороны Филиппин в своем аккаунте в соцсети Х (бывшая Твиттер). РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Супертайфун "Рагаса" обрушился на остров Паналтэн на Филиппинах, сообщило Управление гражданской обороны Филиппин в своем аккаунте в соцсети Х (бывшая Твиттер). "Сегодня (22 сентября 2025 года) в 15:00 (по местному времени - ред.) супертайфун "Нандо" (филиппинское название супертайфуна "Рагаса" - ред.) обрушился на остров Паналтэн провинции Кагаян", - сообщило филиппинское ведомство. Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший на официальной странице в соцсети X опубликовал заявление, в котором сообщалось, что власти республики заблаговременно провели эвакуацию ввиду приближения супертайфуна "Рагаса". Филиппинское новостное агентство Philippines News Agency со ссылкой на Управление гражданской обороны Филиппин также сообщало, что из-за тайфуна "Рагаса" было эвакуировано около 14 тысяч человек, на тот момент эвакуация еще продолжалась. Ранее сообщалось, что из-за приближения тайфуна "Рагаса" эвакуация проводится и в Китае. Так, по данным китайских СМИ, в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая эвакуируют 400 тысяч человек и остановят железнодорожное сообщение.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Супертайфун "Рагаса" обрушился на остров Паналтэн на Филиппинах, сообщило Управление гражданской обороны Филиппин в своем аккаунте в соцсети Х (бывшая Твиттер).
"Сегодня (22 сентября 2025 года) в 15:00 (по местному времени - ред.) супертайфун "Нандо" (филиппинское название супертайфуна "Рагаса" - ред.) обрушился на остров Паналтэн провинции Кагаян", - сообщило филиппинское ведомство.
Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший на официальной странице в соцсети X опубликовал заявление, в котором сообщалось, что власти республики заблаговременно провели эвакуацию ввиду приближения супертайфуна "Рагаса".
Филиппинское новостное агентство Philippines News Agency со ссылкой на Управление гражданской обороны Филиппин также сообщало, что из-за тайфуна "Рагаса" было эвакуировано около 14 тысяч человек, на тот момент эвакуация еще продолжалась.
Ранее сообщалось, что из-за приближения тайфуна "Рагаса" эвакуация проводится и в Китае. Так, по данным китайских СМИ, в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая эвакуируют 400 тысяч человек и остановят железнодорожное сообщение.
