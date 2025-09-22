На Филиппины обрушился супертайфун
На остров Паналтэн на Филиппинах обрушился супертайфун "Рагаса"
© AP Photo / Justine Mark Pillie FajardoВолны обрушиваются на побережье в провинции Батанес на Филиппинах в результате воздействия тайфуна "Рагаса"
© AP Photo / Justine Mark Pillie Fajardo
Волны обрушиваются на побережье в провинции Батанес на Филиппинах в результате воздействия тайфуна "Рагаса"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Супертайфун "Рагаса" обрушился на остров Паналтэн на Филиппинах, сообщило Управление гражданской обороны Филиппин в своем аккаунте в соцсети Х (бывшая Твиттер).
«
"Сегодня (22 сентября 2025 года) в 15:00 (по местному времени - ред.) супертайфун "Нандо" (филиппинское название супертайфуна "Рагаса" - ред.) обрушился на остров Паналтэн провинции Кагаян", - сообщило филиппинское ведомство.
Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший на официальной странице в соцсети X опубликовал заявление, в котором сообщалось, что власти республики заблаговременно провели эвакуацию ввиду приближения супертайфуна "Рагаса".
Филиппинское новостное агентство Philippines News Agency со ссылкой на Управление гражданской обороны Филиппин также сообщало, что из-за тайфуна "Рагаса" было эвакуировано около 14 тысяч человек, на тот момент эвакуация еще продолжалась.
Число погибших из-за наводнений на Бали выросло до 18
12 сентября, 11:31