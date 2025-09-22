https://ria.ru/20250922/es-2043626652.html
Глава МИД Люксембурга высказался о санкциях против России
Глава МИД Люксембурга высказался о санкциях против России - РИА Новости, 22.09.2025
Глава МИД Люксембурга высказался о санкциях против России
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил РИА Новости, что ему жаль, что ЕС приходится вводить санкции против РФ, но им приходится это делать... РИА Новости, 22.09.2025
ООН, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил РИА Новости, что ему жаль, что ЕС приходится вводить санкции против РФ, но им приходится это делать для окончания военного конфликта. "Жаль, что пока у нас есть только санкции, но мы должны сделать всё возможное, чтобы избежать военного конфликта. Я по-прежнему верю в дипломатию и диалог", - заявил он на полях ГА ООН, отвечая на вопрос о том, когда может быть принят 19-й пакет санкций против РФ.
Глава МИД Люксембурга высказался о санкциях против России
