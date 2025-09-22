Рейтинг@Mail.ru
22:49 22.09.2025
Глава МИД Люксембурга высказался о санкциях против России
Глава МИД Люксембурга высказался о санкциях против России
в мире
россия
люксембург (округ)
ксавье беттель
евросоюз
оон
ООН, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил РИА Новости, что ему жаль, что ЕС приходится вводить санкции против РФ, но им приходится это делать для окончания военного конфликта. "Жаль, что пока у нас есть только санкции, но мы должны сделать всё возможное, чтобы избежать военного конфликта. Я по-прежнему верю в дипломатию и диалог", - заявил он на полях ГА ООН, отвечая на вопрос о том, когда может быть принят 19-й пакет санкций против РФ.
в мире, россия, люксембург (округ), ксавье беттель, евросоюз, оон
В мире, Россия, Люксембург (округ), Ксавье Беттель, Евросоюз, ООН
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКсавье Беттель
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Ксавье Беттель. Архивное фото
ООН, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил РИА Новости, что ему жаль, что ЕС приходится вводить санкции против РФ, но им приходится это делать для окончания военного конфликта.
"Жаль, что пока у нас есть только санкции, но мы должны сделать всё возможное, чтобы избежать военного конфликта. Я по-прежнему верю в дипломатию и диалог", - заявил он на полях ГА ООН, отвечая на вопрос о том, когда может быть принят 19-й пакет санкций против РФ.
Новые санкции ЕС против России могут коснуться еще одной отрасли
