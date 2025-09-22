https://ria.ru/20250922/es-2043622825.html
Глава МИД Люксембурга заявил, что ему не нравится русофобия в мире
ООН, 22 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил РИА Новости, что ему не нравится глобальная русофобия в мире. "У нас есть география, которую мы не сможем изменить. Россия останется соседом Европы. Я бы хотел, чтобы мы строили эти вещи вместе, вместо того, чтобы стрелять друг в друга и разжигать ненависть. Мне не нравится эта русофобия, которая существует во всем мире. Иногда людям неловко говорить, что они русские. Я нахожу это прискорбным", - сказал он на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН.
