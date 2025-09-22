Рейтинг@Mail.ru
22.09.2025

Польша должна принять новую конституцию, заявил Качиньский
21:33 22.09.2025
Польша должна принять новую конституцию, заявил Качиньский
ВАРШАВА, 22 сен – РИА Новости. Новая конституция должна быть принята в Польше, потому что действующий главный закон страны уже не работает, убежден лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. "Польше нужна новая конституция. Новая конституция, которая, с одной стороны, станет основой для нового государственного устройства, но также и для чего-то большего. Это, в какой-то мере, станет знаком того, что у нас уже есть новая Польша", — заявил он в понедельник выступая в Лодзи. По его словам, лучше всего принять новую конституцию в соответствии с положениями действующей, но это сложный и долгий процесс, требующий две трети голосов в сейме. "Получить две трети голосов непросто, поэтому мы должны искать другие варианты. Не для того, чтобы нарушать конституцию, а для того, чтобы признать, что действующая сейчас практически не работает", – заявил Качиньский. Конституция Республики Польша, принятая 2 апреля 1997 года, является основным законом страны и определяет ее политическое устройство как парламентскую республику. Документ закрепляет принципы демократического правового государства, разделения властей, а также широкие права и свободы граждан. Конституция состоит из 13 разделов и 243 статей. Согласно действующей конституции, для внесения поправок требуется квалифицированное большинство — две трети голосов (не менее 307 депутатов) в сейме, а также абсолютное большинство в сенате. На данный момент ни одна политическая сила в Польше не обладает таким большинством.
ВАРШАВА, 22 сен – РИА Новости. Новая конституция должна быть принята в Польше, потому что действующий главный закон страны уже не работает, убежден лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
"Польше нужна новая конституция. Новая конституция, которая, с одной стороны, станет основой для нового государственного устройства, но также и для чего-то большего. Это, в какой-то мере, станет знаком того, что у нас уже есть новая Польша", — заявил он в понедельник выступая в Лодзи.
По его словам, лучше всего принять новую конституцию в соответствии с положениями действующей, но это сложный и долгий процесс, требующий две трети голосов в сейме.
"Получить две трети голосов непросто, поэтому мы должны искать другие варианты. Не для того, чтобы нарушать конституцию, а для того, чтобы признать, что действующая сейчас практически не работает", – заявил Качиньский.
Конституция Республики Польша, принятая 2 апреля 1997 года, является основным законом страны и определяет ее политическое устройство как парламентскую республику. Документ закрепляет принципы демократического правового государства, разделения властей, а также широкие права и свободы граждан. Конституция состоит из 13 разделов и 243 статей.
Согласно действующей конституции, для внесения поправок требуется квалифицированное большинство — две трети голосов (не менее 307 депутатов) в сейме, а также абсолютное большинство в сенате. На данный момент ни одна политическая сила в Польше не обладает таким большинством.
