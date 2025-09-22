https://ria.ru/20250922/es-2043526022.html

Полиция в Нидерландах застрелила подростка, подозреваемого в краже фэтбайка

Полиция в Нидерландах застрелила подростка, подозреваемого в краже фэтбайка - РИА Новости, 22.09.2025

Полиция в Нидерландах застрелила подростка, подозреваемого в краже фэтбайка

Полиция застрелила 15-летнего подростка, подозреваемого в краже фэтбайка в городке Капелле-ан-ден-Эйссел под Роттердамом, сообщил телеканал RTL Nieuws. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T14:36:00+03:00

2025-09-22T14:36:00+03:00

2025-09-22T14:36:00+03:00

в мире

роттердам

mcdonald's corporation

нидерланды

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20191/86/201918624_0:113:491:389_1920x0_80_0_0_96231ec42fbfd5bed9b657916f40382a.jpg

ГААГА, 22 сен - РИА Новости. Полиция застрелила 15-летнего подростка, подозреваемого в краже фэтбайка в городке Капелле-ан-ден-Эйссел под Роттердамом, сообщил телеканал RTL Nieuws. Инцидент произошёл в воскресенье днём в ресторане быстрого питания McDonald's в присутствии большого количества людей, включая детей. Точные обстоятельства произошедшего пока не установлены. По данным правоохранителей, у 15-летнего подростка, подозреваемого в краже фэтбайка, было с собой огнестрельное оружие, которым он угрожал. Полицейские несколько раз приказали ему бросить оружие и оставаться на месте, однако он не послушал и попытался сбежать, после чего сотрудники правопорядка произвели несколько выстрелов. Прокуратуре предстоит выяснить, является ли настоящим оружие, которое имел при себе застреленный подросток. Как сообщается, за ограбление фэтбайка были также задержаны два человека: 15-летний подросток из Роттердама и 15-летний подросток из Гауды. Они остаются под стражей. Представитель муниципалитета Капелле-ан-ден-Эйссела заявил телеканалу, что общественность города потрясена произошедшим.

https://ria.ru/20250204/ispanija-1997217391.html

https://ria.ru/20250220/krazha-2000668778.html

роттердам

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, роттердам, mcdonald's corporation, нидерланды