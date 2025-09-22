Рейтинг@Mail.ru
Полиция в Нидерландах застрелила подростка, подозреваемого в краже фэтбайка - РИА Новости, 22.09.2025
14:36 22.09.2025
Полиция в Нидерландах застрелила подростка, подозреваемого в краже фэтбайка
Полиция в Нидерландах застрелила подростка, подозреваемого в краже фэтбайка - РИА Новости, 22.09.2025
Полиция в Нидерландах застрелила подростка, подозреваемого в краже фэтбайка
Полиция застрелила 15-летнего подростка, подозреваемого в краже фэтбайка в городке Капелле-ан-ден-Эйссел под Роттердамом, сообщил телеканал RTL Nieuws.
в мире
роттердам
mcdonald's corporation
нидерланды
ГААГА, 22 сен - РИА Новости. Полиция застрелила 15-летнего подростка, подозреваемого в краже фэтбайка в городке Капелле-ан-ден-Эйссел под Роттердамом, сообщил телеканал RTL Nieuws. Инцидент произошёл в воскресенье днём в ресторане быстрого питания McDonald's в присутствии большого количества людей, включая детей. Точные обстоятельства произошедшего пока не установлены. По данным правоохранителей, у 15-летнего подростка, подозреваемого в краже фэтбайка, было с собой огнестрельное оружие, которым он угрожал. Полицейские несколько раз приказали ему бросить оружие и оставаться на месте, однако он не послушал и попытался сбежать, после чего сотрудники правопорядка произвели несколько выстрелов. Прокуратуре предстоит выяснить, является ли настоящим оружие, которое имел при себе застреленный подросток. Как сообщается, за ограбление фэтбайка были также задержаны два человека: 15-летний подросток из Роттердама и 15-летний подросток из Гауды. Они остаются под стражей. Представитель муниципалитета Капелле-ан-ден-Эйссела заявил телеканалу, что общественность города потрясена произошедшим.
роттердам
нидерланды
в мире, роттердам, mcdonald's corporation, нидерланды
В мире, Роттердам, McDonald's Corporation, Нидерланды
© Flickr / Jason TurnerНидерландская полиция
Нидерландская полиция - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Flickr / Jason Turner
Нидерландская полиция. Архивное фото
ГААГА, 22 сен - РИА Новости. Полиция застрелила 15-летнего подростка, подозреваемого в краже фэтбайка в городке Капелле-ан-ден-Эйссел под Роттердамом, сообщил телеканал RTL Nieuws.
Инцидент произошёл в воскресенье днём в ресторане быстрого питания McDonald's в присутствии большого количества людей, включая детей. Точные обстоятельства произошедшего пока не установлены.
По данным правоохранителей, у 15-летнего подростка, подозреваемого в краже фэтбайка, было с собой огнестрельное оружие, которым он угрожал. Полицейские несколько раз приказали ему бросить оружие и оставаться на месте, однако он не послушал и попытался сбежать, после чего сотрудники правопорядка произвели несколько выстрелов.
Прокуратуре предстоит выяснить, является ли настоящим оружие, которое имел при себе застреленный подросток.
Как сообщается, за ограбление фэтбайка были также задержаны два человека: 15-летний подросток из Роттердама и 15-летний подросток из Гауды. Они остаются под стражей.
Представитель муниципалитета Капелле-ан-ден-Эйссела заявил телеканалу, что общественность города потрясена произошедшим.
