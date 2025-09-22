https://ria.ru/20250922/es-2043526022.html
Полиция в Нидерландах застрелила подростка, подозреваемого в краже фэтбайка
ГААГА, 22 сен - РИА Новости. Полиция застрелила 15-летнего подростка, подозреваемого в краже фэтбайка в городке Капелле-ан-ден-Эйссел под Роттердамом, сообщил телеканал RTL Nieuws. Инцидент произошёл в воскресенье днём в ресторане быстрого питания McDonald's в присутствии большого количества людей, включая детей. Точные обстоятельства произошедшего пока не установлены. По данным правоохранителей, у 15-летнего подростка, подозреваемого в краже фэтбайка, было с собой огнестрельное оружие, которым он угрожал. Полицейские несколько раз приказали ему бросить оружие и оставаться на месте, однако он не послушал и попытался сбежать, после чего сотрудники правопорядка произвели несколько выстрелов. Прокуратуре предстоит выяснить, является ли настоящим оружие, которое имел при себе застреленный подросток. Как сообщается, за ограбление фэтбайка были также задержаны два человека: 15-летний подросток из Роттердама и 15-летний подросток из Гауды. Они остаются под стражей. Представитель муниципалитета Капелле-ан-ден-Эйссела заявил телеканалу, что общественность города потрясена произошедшим.
