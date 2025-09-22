https://ria.ru/20250922/es-2043522173.html

В Польше заявили о невозможности защитить свое воздушное пространство

22.09.2025

В Польше заявили о невозможности защитить свое воздушное пространство

ВАРШАВА, 22 сен — РИА Новости. Польша не готова полностью защитить свое воздушное пространство, заявил директор Бюро нацбезопасности республики Славомир Ценцкевич в эфире радиостанции RadioZet."Мы не готовы полностью к тому, чтобы защищаться от массового вторжения воздушных судов вражеского государства. Нет ни одной страны, которая на 100 процентов защищает свое воздушное пространство, но мы должны развиваться в этом отношении", — сказал он.По словам Ценцкевича, Польша нуждается в поддержке стран НАТО. "Без союзнической поддержки мы не можем обеспечить эти способности (защиту воздушного пространства. — Прим. ред.), даже временно", — отметил глава Бюро нацразведки страны.Инцидент с БПЛА в ПольшеДесятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

