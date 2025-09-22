https://ria.ru/20250922/es-2043516789.html

ЕС заявил, что может отказаться от СПГ из России раньше, чем планировалось

ЕС заявил, что может отказаться от СПГ из России раньше, чем планировалось - РИА Новости, 22.09.2025

ЕС заявил, что может отказаться от СПГ из России раньше, чем планировалось

Евросоюз может позволить себе ввести санкции в отношении импорта российского сжиженного природного газа раньше, чем планировалось, так как ситуация на рынке... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T13:51:00+03:00

2025-09-22T13:51:00+03:00

2025-09-22T13:51:00+03:00

экономика

россия

москва

анна каиса итконен

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812982583_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7f85e82e3f3a13ad212fbac720f80818.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Евросоюз может позволить себе ввести санкции в отношении импорта российского сжиженного природного газа раньше, чем планировалось, так как ситуация на рынке изменилась, поскольку появились новые поставщики, заявила представитель Еврокомиссии Анна Каиса Итконен. "Первоначальное предложение было сделано в июне… С тех пор многое изменилось. И одно из изменений заключается в том, что появились новые источники поступления СПГ на рынок", - пояснила она журналистам, задавшимся вопросом о том, что изменилось за последние недели, когда члены ЕК высказывались категорически о невозможности физически отказаться от российского СПГ до 2028 года. В минувшую пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по наполнению 19-го пакета европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России уже с начала 2027 года. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://ria.ru/20250922/ek-2043513027.html

https://ria.ru/20250922/zakupki-2043427841.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, москва, анна каиса итконен, еврокомиссия, евросоюз