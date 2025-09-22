Рейтинг@Mail.ru
ЕС заявил, что может отказаться от СПГ из России раньше, чем планировалось
13:51 22.09.2025
ЕС заявил, что может отказаться от СПГ из России раньше, чем планировалось
БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Евросоюз может позволить себе ввести санкции в отношении импорта российского сжиженного природного газа раньше, чем планировалось, так как ситуация на рынке изменилась, поскольку появились новые поставщики, заявила представитель Еврокомиссии Анна Каиса Итконен. "Первоначальное предложение было сделано в июне… С тех пор многое изменилось. И одно из изменений заключается в том, что появились новые источники поступления СПГ на рынок", - пояснила она журналистам, задавшимся вопросом о том, что изменилось за последние недели, когда члены ЕК высказывались категорически о невозможности физически отказаться от российского СПГ до 2028 года. В минувшую пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по наполнению 19-го пакета европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России уже с начала 2027 года. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
экономика, россия, москва, анна каиса итконен, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Россия, Москва, Анна Каиса Итконен, Еврокомиссия, Евросоюз
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Евросоюз может позволить себе ввести санкции в отношении импорта российского сжиженного природного газа раньше, чем планировалось, так как ситуация на рынке изменилась, поскольку появились новые поставщики, заявила представитель Еврокомиссии Анна Каиса Итконен.
"Первоначальное предложение было сделано в июне… С тех пор многое изменилось. И одно из изменений заключается в том, что появились новые источники поступления СПГ на рынок", - пояснила она журналистам, задавшимся вопросом о том, что изменилось за последние недели, когда члены ЕК высказывались категорически о невозможности физически отказаться от российского СПГ до 2028 года.
Санкции против российского СПГ потребуют единогласного решения, заявил ЕК
Вчера, 13:30
В минувшую пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по наполнению 19-го пакета европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России уже с начала 2027 года.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Бельгия за этот год закупила 2,9 млн тонн российского СПГ, заявил посол
Вчера, 03:43
 
Экономика Россия Москва Анна Каиса Итконен Еврокомиссия Евросоюз
 
 
