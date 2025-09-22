https://ria.ru/20250922/eksport-2043553979.html
Экспорт российского ячменя и овса в Китай вырос в два раза
Экспорт российского ячменя и овса в Китай вырос в два раза - РИА Новости, 22.09.2025
Экспорт российского ячменя и овса в Китай вырос в два раза
Россия в августе в месячном выражении ощутимо нарастила экспорт ячменя и овса в Китай, при этом заметно сократила поставки кукурузы и гречки, выяснило РИА... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:06:00+03:00
2025-09-22T16:06:00+03:00
2025-09-22T16:06:00+03:00
экономика
россия
китай
экспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794749232_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_54aa8af55f48c12754c2fc8edeb6926d.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия в августе в месячном выражении ощутимо нарастила экспорт ячменя и овса в Китай, при этом заметно сократила поставки кукурузы и гречки, выяснило РИА Новости, изучив статданные китайской таможни. Так, экспорт российского ячменя в страну вырос сразу в 2,32 раза, до 7,56 миллиона долларов - это максимальное значение с марта текущего года. Поставки овса увеличились в 1,67 раза, до 1,62 миллиона долларов, что стало наиболее заметным объемом с прошлого мая. При этом поставки кукурузы сократились на 34%, до 8,15 миллиона долларов - экспорт этой зерновой культуры сокращается уже третий месяц подряд. А гречка "просела" на 44%, до 3,93 миллиона долларов - августовские поставки стали минимальными с декабря прошлого года. Также в августе Китай не закупал у России пшеницу, тогда как месяцем ранее приобрел небольшой объем на 17,8 тысячи долларов.
https://ria.ru/20250830/putin-2038436043.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794749232_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_7b7963fb59eb7e9682fd98ef98fbf5d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, экспорт
Экономика, Россия, Китай, Экспорт
Экспорт российского ячменя и овса в Китай вырос в два раза
Россия в августе заметно увеличила экспорт ячменя и овса в Китай
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия в августе в месячном выражении ощутимо нарастила экспорт ячменя и овса в Китай, при этом заметно сократила поставки кукурузы и гречки, выяснило РИА Новости, изучив статданные китайской таможни.
Так, экспорт российского ячменя в страну вырос сразу в 2,32 раза, до 7,56 миллиона долларов - это максимальное значение с марта текущего года. Поставки овса увеличились в 1,67 раза, до 1,62 миллиона долларов, что стало наиболее заметным объемом с прошлого мая.
При этом поставки кукурузы сократились на 34%, до 8,15 миллиона долларов - экспорт этой зерновой культуры сокращается уже третий месяц подряд. А гречка "просела" на 44%, до 3,93 миллиона долларов - августовские поставки стали минимальными с декабря прошлого года.
Также в августе Китай
не закупал у России
пшеницу, тогда как месяцем ранее приобрел небольшой объем на 17,8 тысячи долларов.