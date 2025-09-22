Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал причину успехов КНДР в ракетной программе - РИА Новости, 22.09.2025
16:30 22.09.2025
Эксперт назвал причину успехов КНДР в ракетной программе
Эксперт назвал причину успехов КНДР в ракетной программе - РИА Новости, 22.09.2025
Эксперт назвал причину успехов КНДР в ракетной программе
Успехи КНДР в ракетной программе могут быть связаны с ролью бывших украинских специалистов, перебравшихся в Пхеньян в 2000-е годы, заявил РИА Новости политолог, РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Успехи КНДР в ракетной программе могут быть связаны с ролью бывших украинских специалистов, перебравшихся в Пхеньян в 2000-е годы, заявил РИА Новости политолог, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об обладании новыми видами секретных вооружений, укреплении военно-морских сил и значимых изменениях в развитии стратегических сил КНДР. "Там осело значительное количество ученых, ракетчиков из Украины. В основном, те, кто работал на Южмаше (Южный машиностроительный завод имени Макарова – ред.), которые знакомы с советскими наработками в области баллистических ракет. С этим и связаны в значительной степени последние успехи КНДР в этой области", - сказал собеседник агентства. Как полагает эксперт, специалисты с Южмаша могли перебраться в КНДР в начале 2000-х на фоне финансовых проблем на Украине. При этом Никулин напомнил, что КНДР в военной области также активно сотрудничает с Россией, что показал опыт СВО. По его словам, сейчас КНДР обладает многими современными вооружениями, включая баллистические и гиперзвуковые ракеты. "Что-то (новое -ред.) они наверняка покажут в самое ближайшее время", - заключил Никулин.
Эксперт назвал причину успехов КНДР в ракетной программе

Политолог Никулин: ракетной программе КНДР могли помочь украинские специалисты

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Успехи КНДР в ракетной программе могут быть связаны с ролью бывших украинских специалистов, перебравшихся в Пхеньян в 2000-е годы, заявил РИА Новости политолог, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об обладании новыми видами секретных вооружений, укреплении военно-морских сил и значимых изменениях в развитии стратегических сил КНДР.
"Там осело значительное количество ученых, ракетчиков из Украины. В основном, те, кто работал на Южмаше (Южный машиностроительный завод имени Макарова – ред.), которые знакомы с советскими наработками в области баллистических ракет. С этим и связаны в значительной степени последние успехи КНДР в этой области", - сказал собеседник агентства.
Как полагает эксперт, специалисты с Южмаша могли перебраться в КНДР в начале 2000-х на фоне финансовых проблем на Украине. При этом Никулин напомнил, что КНДР в военной области также активно сотрудничает с Россией, что показал опыт СВО.
По его словам, сейчас КНДР обладает многими современными вооружениями, включая баллистические и гиперзвуковые ракеты.
"Что-то (новое -ред.) они наверняка покажут в самое ближайшее время", - заключил Никулин.
