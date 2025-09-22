Рейтинг@Mail.ru
Приграничные с Россией страны обсудят защиту от БПЛА - РИА Новости, 22.09.2025
14:09 22.09.2025
Приграничные с Россией страны обсудят защиту от БПЛА
Приграничные с Россией страны обсудят защиту от БПЛА - РИА Новости, 22.09.2025
Приграничные с Россией страны обсудят защиту от БПЛА
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, а также представители семи приграничных с Россией стран Евросоюза обсудят в пятницу меры для защиты от БПЛА,... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:09:00+03:00
2025-09-22T14:09:00+03:00
в мире
россия
брюссель
андрюс кубилюс
еврокомиссия
БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, а также представители семи приграничных с Россией стран Евросоюза обсудят в пятницу меры для защиты от БПЛА, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье. "Я могу подтвердить, что эта встреча на политическом уровне состоится в пятницу, приглашены представители всех семи приграничных стран, а также Украина", - сообщил он. По словам представителя ЕК, приглашения были направлены министрам соответствующих стран, но пока уровень участия неизвестен.
россия
брюссель
в мире, россия, брюссель, андрюс кубилюс, еврокомиссия
В мире, Россия, Брюссель, Андрюс Кубилюс, Еврокомиссия
Приграничные с Россией страны обсудят защиту от БПЛА

ЕК и приграничные с Россией страны обсудят защиту от БПЛА

БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, а также представители семи приграничных с Россией стран Евросоюза обсудят в пятницу меры для защиты от БПЛА, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье.
"Я могу подтвердить, что эта встреча на политическом уровне состоится в пятницу, приглашены представители всех семи приграничных стран, а также Украина", - сообщил он.
По словам представителя ЕК, приглашения были направлены министрам соответствующих стран, но пока уровень участия неизвестен.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В ЕС подсчитали, сколько беспилотников нужно на случай конфликта с Россией
26 июня, 23:45
 
