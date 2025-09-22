https://ria.ru/20250922/ek-2043521406.html
Приграничные с Россией страны обсудят защиту от БПЛА
Приграничные с Россией страны обсудят защиту от БПЛА - РИА Новости, 22.09.2025
Приграничные с Россией страны обсудят защиту от БПЛА
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, а также представители семи приграничных с Россией стран Евросоюза обсудят в пятницу меры для защиты от БПЛА,... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:09:00+03:00
2025-09-22T14:09:00+03:00
2025-09-22T14:09:00+03:00
в мире
россия
брюссель
андрюс кубилюс
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/70/1551847061_0:294:3076:2024_1920x0_80_0_0_0b133cc5635d4f45bd4577feb0cd7713.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, а также представители семи приграничных с Россией стран Евросоюза обсудят в пятницу меры для защиты от БПЛА, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье. "Я могу подтвердить, что эта встреча на политическом уровне состоится в пятницу, приглашены представители всех семи приграничных стран, а также Украина", - сообщил он. По словам представителя ЕК, приглашения были направлены министрам соответствующих стран, но пока уровень участия неизвестен.
https://ria.ru/20250626/bespilotniki-2025687253.html
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/70/1551847061_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_41f4357593d40c50d6511604f8ac0c96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, брюссель, андрюс кубилюс, еврокомиссия
В мире, Россия, Брюссель, Андрюс Кубилюс, Еврокомиссия
Приграничные с Россией страны обсудят защиту от БПЛА
ЕК и приграничные с Россией страны обсудят защиту от БПЛА