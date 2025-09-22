Рейтинг@Mail.ru
Санкции против российского СПГ потребуют единогласного решения, заявил ЕК - РИА Новости, 22.09.2025
13:30 22.09.2025 (обновлено: 13:37 22.09.2025)
Санкции против российского СПГ потребуют единогласного решения, заявил ЕК
БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Введение санкций ЕС против российского сжиженного природного газа потребует единогласного утверждения всеми странами союза, их нельзя ввести поддержкой простого большинства, как было сделано в отношении российских удобрений, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.В пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по 19-му пакету санкций против России, его согласование стартует 26 сентября."Да, я могу подтвердить, что все предложенные меры нуждаются в единогласном одобрении", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, потребуется ли единогласное утверждение мер в отношении российского СПГ всеми странами сообщества, и не могут ли они быть утверждены как блокирующие пошлины против российских удобрений простым большинством.
БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Введение санкций ЕС против российского сжиженного природного газа потребует единогласного утверждения всеми странами союза, их нельзя ввести поддержкой простого большинства, как было сделано в отношении российских удобрений, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
В пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по 19-му пакету санкций против России, его согласование стартует 26 сентября.
"Да, я могу подтвердить, что все предложенные меры нуждаются в единогласном одобрении", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, потребуется ли единогласное утверждение мер в отношении российского СПГ всеми странами сообщества, и не могут ли они быть утверждены как блокирующие пошлины против российских удобрений простым большинством.
