Санкции против российского СПГ потребуют единогласного решения, заявил ЕК
Санкции против российского СПГ потребуют единогласного решения, заявил ЕК
2025-09-22T13:30:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Введение санкций ЕС против российского сжиженного природного газа потребует единогласного утверждения всеми странами союза, их нельзя ввести поддержкой простого большинства, как было сделано в отношении российских удобрений, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.В пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по 19-му пакету санкций против России, его согласование стартует 26 сентября."Да, я могу подтвердить, что все предложенные меры нуждаются в единогласном одобрении", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, потребуется ли единогласное утверждение мер в отношении российского СПГ всеми странами сообщества, и не могут ли они быть утверждены как блокирующие пошлины против российских удобрений простым большинством.
Санкции против российского СПГ потребуют единогласного решения, заявил ЕК
