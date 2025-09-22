https://ria.ru/20250922/ek-2043513027.html

Санкции против российского СПГ потребуют единогласного решения, заявил ЕК

Санкции против российского СПГ потребуют единогласного решения, заявил ЕК - РИА Новости, 22.09.2025

Санкции против российского СПГ потребуют единогласного решения, заявил ЕК

Введение санкций ЕС против российского сжиженного природного газа потребует единогласного утверждения всеми странами союза, их нельзя ввести поддержкой простого

БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Введение санкций ЕС против российского сжиженного природного газа потребует единогласного утверждения всеми странами союза, их нельзя ввести поддержкой простого большинства, как было сделано в отношении российских удобрений, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.В пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по 19-му пакету санкций против России, его согласование стартует 26 сентября."Да, я могу подтвердить, что все предложенные меры нуждаются в единогласном одобрении", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, потребуется ли единогласное утверждение мер в отношении российского СПГ всеми странами сообщества, и не могут ли они быть утверждены как блокирующие пошлины против российских удобрений простым большинством.

