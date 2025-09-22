https://ria.ru/20250922/efimov-2043545060.html

Ефимов: объявлен конкурс на дизайн Музея градостроительства Москвы

Ефимов: объявлен конкурс на дизайн Музея градостроительства Москвы - РИА Новости, 22.09.2025

Ефимов: объявлен конкурс на дизайн Музея градостроительства Москвы

Объявлен конкурс на разработку дизайн-концепции павильона №51 "Мясная промышленность" на ВДНХ, который займет Музей градостроительства Москвы, рассказал заммэра РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T15:35:00+03:00

2025-09-22T15:35:00+03:00

2025-09-22T15:35:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eecdf8b81edfbd54bbc2c0da2d097e3d.jpg

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Объявлен конкурс на разработку дизайн-концепции павильона №51 "Мясная промышленность" на ВДНХ, который займет Музей градостроительства Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Участникам предстоит разработать концепции мобильных и трансформируемых решений для сменных экспозиций и пространства павильона, которые охватят разные темы градостроительной сферы и смогут изменяться в зависимости от кураторских задач и формата мероприятий", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Прием заявок продлится до 20 октября, указывается в сообщении.В нем отмечается, что дизайнерские решения должны учитывать статус объекта культурного наследия. Участникам конкурса предлагается использовать свет, легкие временные конструкции и модульные системы.Результаты конкурса, организатором которого выступает департамент градполитики Москвы, будут объявлены в конце октября.

https://ria.ru/20250922/efimov-2043496404.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)