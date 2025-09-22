https://ria.ru/20250922/efimov-2043545060.html
Ефимов: объявлен конкурс на дизайн Музея градостроительства Москвы
Ефимов: объявлен конкурс на дизайн Музея градостроительства Москвы - РИА Новости, 22.09.2025
Ефимов: объявлен конкурс на дизайн Музея градостроительства Москвы
22.09.2025
Объявлен конкурс на разработку дизайн-концепции павильона №51 "Мясная промышленность" на ВДНХ, который займет Музей градостроительства Москвы, рассказал заммэра
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Объявлен конкурс на разработку дизайн-концепции павильона №51 "Мясная промышленность" на ВДНХ, который займет Музей градостроительства Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Участникам предстоит разработать концепции мобильных и трансформируемых решений для сменных экспозиций и пространства павильона, которые охватят разные темы градостроительной сферы и смогут изменяться в зависимости от кураторских задач и формата мероприятий", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Прием заявок продлится до 20 октября, указывается в сообщении.В нем отмечается, что дизайнерские решения должны учитывать статус объекта культурного наследия. Участникам конкурса предлагается использовать свет, легкие временные конструкции и модульные системы.Результаты конкурса, организатором которого выступает департамент градполитики Москвы, будут объявлены в конце октября.
