Ефимов: объявлен конкурс на дизайн Музея градостроительства Москвы
15:35 22.09.2025
Ефимов: объявлен конкурс на дизайн Музея градостроительства Москвы
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Объявлен конкурс на разработку дизайн-концепции павильона №51 "Мясная промышленность" на ВДНХ, который займет Музей градостроительства Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Участникам предстоит разработать концепции мобильных и трансформируемых решений для сменных экспозиций и пространства павильона, которые охватят разные темы градостроительной сферы и смогут изменяться в зависимости от кураторских задач и формата мероприятий", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Прием заявок продлится до 20 октября, указывается в сообщении.В нем отмечается, что дизайнерские решения должны учитывать статус объекта культурного наследия. Участникам конкурса предлагается использовать свет, легкие временные конструкции и модульные системы.Результаты конкурса, организатором которого выступает департамент градполитики Москвы, будут объявлены в конце октября.
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
