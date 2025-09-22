https://ria.ru/20250922/dugin-2043419606.html

Дугин заявил о расколе в США из-за убийства Кирка

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Реакция на убийство активиста и политика Чарли Кирка свидетельствует о необратимом разделе в американском обществе, которое находится в состоянии "жесткого противостояния", заявил в интервью радио Sputnik российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Дугин отметил, что на прощание с Кирком пришло беспрецедентное число людей, в том числе вся американская администрация во главе с Трампом. "На прощание с Чарли Кирком, которого Трамп называл своим политическим сыном, пришла вся Америка, которая сейчас у власти. Которая выбрала Трампа, которая настояла на своей повестке, обыграла своих противников и сейчас пришла поминать человека, который был символической фигурой", - сказал он. "Это настоящий раскол американского общества, где есть люди, которые радуются гибели и убийству Чарли Кирка, которые смеются над ним, которые говорят "получи фашист гранату"… (и говорят, что) те, кто защищает идентичность американцев, христианские ценности, традиции, культуру, идентичность – они все подлежат уничтожению. Вот между этими двумя Америками сегодня проходит такая черта необратимого раздела", - считает Дугин. По его словам, собравшиеся на панихиду по Кирку в Аризоне - это "глубинная Америка", за которую проголосовало большинство населения. "Это Америка поворотной точки к утверждению своего совершенно другого пути, альтернативного глобализму. Америка, которая, может быть, откажется от мировой гегемонии, зато обретет саму себя, обретет свои ценности, обретет свое величие, обретет свою славу, которую просто вот в ничто свели глобалистские элиты, которые фактически совратили другую половину Америки", - пояснил он. Две Америки, по мнению Дугина, находятся в состоянии "жесткого прямого противостояния".

