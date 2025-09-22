https://ria.ru/20250922/dud-2043602475.html
Уголовное дело против Дудя* поступило в суд
Уголовное дело против Дудя* поступило в суд - РИА Новости, 22.09.2025
Уголовное дело против Дудя* поступило в суд
Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении блогера Юрия Дудя* поступило в Таганский суд Москвы, сообщили в... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T19:20:00+03:00
2025-09-22T19:20:00+03:00
2025-09-22T19:24:00+03:00
россия
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755349111_0:159:2633:1640_1920x0_80_0_0_8500f401391dc67dc4701a655077d43c.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении блогера Юрия Дудя* поступило в Таганский суд Москвы, сообщили в понедельник РИА Новости в инстанции."Зарегистрировано уголовное дело в отношении Дудя* Ю.А.",- сказали в суде. Дудь* обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).По данным следствия, 38-летний Дудь* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом.Ранее в отношении Дудя* была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.* Признан иноагентом в России.
https://ria.ru/20250919/inoagent-2043028181.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755349111_0:0:2633:1976_1920x0_80_0_0_8144ee53b860eb99a5e9c105e76674ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, москва
Россия, Происшествия, Москва
Уголовное дело против Дудя* поступило в суд
Дело об уклонении от обязанностей иноагента против Дудя поступило в суд