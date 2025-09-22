https://ria.ru/20250922/dud-2043602475.html

Уголовное дело против Дудя* поступило в суд

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении блогера Юрия Дудя* поступило в Таганский суд Москвы, сообщили в понедельник РИА Новости в инстанции."Зарегистрировано уголовное дело в отношении Дудя* Ю.А.",- сказали в суде. Дудь* обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).По данным следствия, 38-летний Дудь* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом.Ранее в отношении Дудя* была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.* Признан иноагентом в России.

