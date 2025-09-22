https://ria.ru/20250922/drony-2043458241.html

В Белгородской области за сутки сбили более 90 украинских дронов

БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Более 90 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, два человека погибли, 12 ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 58 населенных пунктов в 14 муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 20 снарядов и зафиксированы атаки 176 БПЛА, из них 93 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 13 частных домовладениях, двух объектах связи, двух предприятиях, 4 коммерческих и одном социальном объектах, сельхозпредприятии, ангаре, тракторе и 15 транспортных средствах. "В Белгородском районе… совершены атаки 19 БПЛА, из которых 11 сбиты. В районе ранены четыре мирных жителя… В Ракитянском районе по посёлкам Пролетарский и Ракитное, сёлам Новозинаидинское, Новоленинское и Центральное выпущен один боеприпас и нанесены удары 14 беспилотников, 7 из которых сбиты. В результате атак дронов погибли двое мужчин. Шесть человек получили ранения", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что Белгород атакован 2 беспилотниками, два человека получили ранения, в Валуйском округе совершены атаки 26 БПЛА, 15 из которых подавлены и сбиты. По данным главы области, Борисовский, Чернянский, Волоконовский районы и город Губкин атакованы 6 БПЛА, в Грайворонском округе выпущен один боеприпас и нанесены удары 13 БПЛА, 5 из которых сбиты. Над Старооскольским округом и Корочанским районом сбиты 13 беспилотников, в Краснояружском районе выпущено 17 боеприпасов и совершены атаки 50 БПЛА, 17 из которых сбиты, отметил губернатор. "В Шебекинском муниципальном округе… выпущен один снаряд и совершены атаки 30 БПЛА, 23 из которых подавлены и сбиты… Яковлевский муниципальный округ подвергся атакам 3 БПЛА, 2 из которых сбиты", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

