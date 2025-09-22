Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области за сутки сбили более 90 украинских дронов - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/drony-2043458241.html
В Белгородской области за сутки сбили более 90 украинских дронов
В Белгородской области за сутки сбили более 90 украинских дронов - РИА Новости, 22.09.2025
В Белгородской области за сутки сбили более 90 украинских дронов
Более 90 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, два человека погибли, 12 ранены, сообщил... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T10:14:00+03:00
2025-09-22T10:14:00+03:00
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043447022_0:0:822:462_1920x0_80_0_0_f4472a4d146a8e1c8d42713862b4afcc.jpg
БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Более 90 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, два человека погибли, 12 ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 58 населенных пунктов в 14 муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 20 снарядов и зафиксированы атаки 176 БПЛА, из них 93 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 13 частных домовладениях, двух объектах связи, двух предприятиях, 4 коммерческих и одном социальном объектах, сельхозпредприятии, ангаре, тракторе и 15 транспортных средствах. "В Белгородском районе… совершены атаки 19 БПЛА, из которых 11 сбиты. В районе ранены четыре мирных жителя… В Ракитянском районе по посёлкам Пролетарский и Ракитное, сёлам Новозинаидинское, Новоленинское и Центральное выпущен один боеприпас и нанесены удары 14 беспилотников, 7 из которых сбиты. В результате атак дронов погибли двое мужчин. Шесть человек получили ранения", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что Белгород атакован 2 беспилотниками, два человека получили ранения, в Валуйском округе совершены атаки 26 БПЛА, 15 из которых подавлены и сбиты. По данным главы области, Борисовский, Чернянский, Волоконовский районы и город Губкин атакованы 6 БПЛА, в Грайворонском округе выпущен один боеприпас и нанесены удары 13 БПЛА, 5 из которых сбиты. Над Старооскольским округом и Корочанским районом сбиты 13 беспилотников, в Краснояружском районе выпущено 17 боеприпасов и совершены атаки 50 БПЛА, 17 из которых сбиты, отметил губернатор. "В Шебекинском муниципальном округе… выпущен один снаряд и совершены атаки 30 БПЛА, 23 из которых подавлены и сбиты… Яковлевский муниципальный округ подвергся атакам 3 БПЛА, 2 из которых сбиты", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250922/krym-2043451802.html
белгородская область
украина
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043447022_75:0:691:462_1920x0_80_0_0_f5ae65e8c207dbac14e4b9e69d4f5058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области за сутки сбили более 90 украинских дронов

В Белгородской области за сутки сбили более 90 дронов, два человека погибли

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramПоследствия атаки беспилотника возле белгородской администрации
Последствия атаки беспилотника возле белгородской администрации - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Последствия атаки беспилотника возле белгородской администрации
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Более 90 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, два человека погибли, 12 ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 58 населенных пунктов в 14 муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 20 снарядов и зафиксированы атаки 176 БПЛА, из них 93 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 13 частных домовладениях, двух объектах связи, двух предприятиях, 4 коммерческих и одном социальном объектах, сельхозпредприятии, ангаре, тракторе и 15 транспортных средствах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Белгородском районе… совершены атаки 19 БПЛА, из которых 11 сбиты. В районе ранены четыре мирных жителя… В Ракитянском районе по посёлкам Пролетарский и Ракитное, сёлам Новозинаидинское, Новоленинское и Центральное выпущен один боеприпас и нанесены удары 14 беспилотников, 7 из которых сбиты. В результате атак дронов погибли двое мужчин. Шесть человек получили ранения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгород атакован 2 беспилотниками, два человека получили ранения, в Валуйском округе совершены атаки 26 БПЛА, 15 из которых подавлены и сбиты. По данным главы области, Борисовский, Чернянский, Волоконовский районы и город Губкин атакованы 6 БПЛА, в Грайворонском округе выпущен один боеприпас и нанесены удары 13 БПЛА, 5 из которых сбиты. Над Старооскольским округом и Корочанским районом сбиты 13 беспилотников, в Краснояружском районе выпущено 17 боеприпасов и совершены атаки 50 БПЛА, 17 из которых сбиты, отметил губернатор.
"В Шебекинском муниципальном округе… выпущен один снаряд и совершены атаки 30 БПЛА, 23 из которых подавлены и сбиты… Яковлевский муниципальный округ подвергся атакам 3 БПЛА, 2 из которых сбиты", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Пожарная машина на территории школы в Форосе, поврежденной в результате атаки дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Из поселка Форос в Крыму госпитализировали 12 человек
Вчера, 09:39
 
ПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала