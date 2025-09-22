https://ria.ru/20250922/dron-2043489737.html
Силы ПВО уничтожили 28 дронов над Белгородской областью
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили 28 украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго сентября т.г. в период с 08.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
