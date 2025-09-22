https://ria.ru/20250922/dron-2043433246.html
ВС России уничтожили два БПЛА ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили беспилотники R-18 и LF 240 на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач расчёты беспилотных летательных аппаратов обнаружили два вражеских дрона R-18 и LF 240. С помощью тарана FPV-дронов цели были незамедлительно уничтожены", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что действия операторов позволили предотвратить применение украинских дронов по позициям российских подразделений.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
