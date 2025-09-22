https://ria.ru/20250922/dreval-2043713880.html
Абхазия станет одной из площадок марафона "Знание.Первые"
Абхазия станет одной из площадок марафона "Знание.Первые" - РИА Новости, 23.09.2025
Абхазия станет одной из площадок марафона "Знание.Первые"
Абхазия станет одной из площадок просветительского марафона "Знание.Первые", сообщил РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим Древаль. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Абхазия станет одной из площадок просветительского марафона "Знание.Первые", сообщил РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим Древаль. Марафон "Знание.Первые" начнется в пятницу и будет посвящен 80-летию атомной промышленности России. "До марафона осталось чуть меньше недели, и я рад сообщить, что одной из его площадок станет Абхазия. Двадцать шестого сентября в Сухуме пройдут лекции, встречи с выдающимися людьми, открытые диалоги", - сказал Древаль. Он добавил, что у молодежи республики будет возможность вдохновиться, получить новые знания и увидеть возможности для развития. "Я уверен, что марафон станет большим событием, важным шагом в укреплении и развитии образовательных и культурных связей между странами", - заключил глава общества "Знание".
