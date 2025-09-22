Абхазия станет одной из площадок марафона "Знание.Первые"

https://ria.ru/20250922/dreval-2043713880.html

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Абхазия станет одной из площадок просветительского марафона "Знание.Первые", сообщил РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим Древаль. Марафон "Знание.Первые" начнется в пятницу и будет посвящен 80-летию атомной промышленности России. "До марафона осталось чуть меньше недели, и я рад сообщить, что одной из его площадок станет Абхазия. Двадцать шестого сентября в Сухуме пройдут лекции, встречи с выдающимися людьми, открытые диалоги", - сказал Древаль. Он добавил, что у молодежи республики будет возможность вдохновиться, получить новые знания и увидеть возможности для развития. "Я уверен, что марафон станет большим событием, важным шагом в укреплении и развитии образовательных и культурных связей между странами", - заключил глава общества "Знание".

