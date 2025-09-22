https://ria.ru/20250922/draka-2043550800.html

Потасовка между детьми под Уфой переросла в драку их отцов

Потасовка между детьми под Уфой переросла в драку их отцов - РИА Новости, 22.09.2025

Потасовка между детьми под Уфой переросла в драку их отцов

Полиция установила участников массового конфликта на территории садового товарищества под Уфой, где из-за потасовки между детьми подрались их отцы, сообщает МВД РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T15:51:00+03:00

2025-09-22T15:51:00+03:00

2025-09-22T15:51:00+03:00

происшествия

уфа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746582590_0:0:2615:1470_1920x0_80_0_0_f382f7ba07b10621dbc59452633f765c.jpg

УФА, 22 сен – РИА Новости. Полиция установила участников массового конфликта на территории садового товарищества под Уфой, где из-за потасовки между детьми подрались их отцы, сообщает МВД по Башкирии в своем Telegram-канале. Ранее Telegram-канал "Честный репортаж" опубликовал видео инцидента. На кадрах несколько мужчин конфликтуют, затем начинается драка. За массовым конфликтом наблюдают десятки подростков, некоторые из них убегают. Сообщается, что в инциденте, который произошел в одном из СНТ Уфы, пострадали пятеро детей, один и них госпитализирован. Управление МВД по Башкирии сообщает, что данный факт зарегистрирован 21 сентября в отделе полиции №4 Уфы. "Участники инцидента были установлены и опрошены. В настоящее время сотрудники полиции продолжают проверку для установления точных обстоятельств и причин происшествия", - говорится в сообщении. По предварительным данным, конфликт мог произойти в ходе игры между несколькими несовершеннолетними, в который затем вмешались взрослые. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в региональной полиции.

https://ria.ru/20250412/ufa-2010889980.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, уфа