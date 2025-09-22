Потасовка между детьми под Уфой переросла в драку их отцов

Рейтинг@Mail.ru
15:51 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/draka-2043550800.html
Наталья Макарова
происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
УФА, 22 сен – РИА Новости. Полиция установила участников массового конфликта на территории садового товарищества под Уфой, где из-за потасовки между детьми подрались их отцы, сообщает МВД по Башкирии в своем Telegram-канале.
Ранее Telegram-канал "Честный репортаж" опубликовал видео инцидента. На кадрах несколько мужчин конфликтуют, затем начинается драка. За массовым конфликтом наблюдают десятки подростков, некоторые из них убегают. Сообщается, что в инциденте, который произошел в одном из СНТ Уфы, пострадали пятеро детей, один и них госпитализирован.
Управление МВД по Башкирии сообщает, что данный факт зарегистрирован 21 сентября в отделе полиции №4 Уфы.
"Участники инцидента были установлены и опрошены. В настоящее время сотрудники полиции продолжают проверку для установления точных обстоятельств и причин происшествия", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, конфликт мог произойти в ходе игры между несколькими несовершеннолетними, в который затем вмешались взрослые. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в региональной полиции.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Уфе произошла массовая драка у ночного клуба
12 апреля, 15:40
 
