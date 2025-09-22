Рейтинг@Mail.ru
Колледж и общежитие получили повреждения при атаке ВСУ в Донецке - РИА Новости, 22.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
Колледж и общежитие получили повреждения при атаке ВСУ в Донецке
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Здания центра социального обслуживания населения, колледжа культуры, общежития и многоквартирные дома повреждены в результате атаки в ночь на понедельник украинского беспилотника в Куйбышевском районе Донецка, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее в понедельник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате этой атаки получили ранения двое мирных жителей, повреждены дома. "Город Донецк (Куйбышевский район). Атака ударного БПЛА в 03.10: здание МБУ "Территориальный центр социального обслуживания" по проспекту Трудовых резервов, общежитие по улице Бакинских комиссаров, Донецкий колледж культуры и искусств по улице Куйбышева, магазин "Твой маг" по проспекту Трудовых резервов, многоквартирные жилые дома по улице Бакинских комиссаров, многоквартирные жилые дома по проспекту Трудовых резервов", - приводятся уточненные данные в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Здания центра социального обслуживания населения, колледжа культуры, общежития и многоквартирные дома повреждены в результате атаки в ночь на понедельник украинского беспилотника в Куйбышевском районе Донецка, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ранее в понедельник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате этой атаки получили ранения двое мирных жителей, повреждены дома.
"Город Донецк (Куйбышевский район). Атака ударного БПЛА в 03.10: здание МБУ "Территориальный центр социального обслуживания" по проспекту Трудовых резервов, общежитие по улице Бакинских комиссаров, Донецкий колледж культуры и искусств по улице Куйбышева, магазин "Твой маг" по проспекту Трудовых резервов, многоквартирные жилые дома по улице Бакинских комиссаров, многоквартирные жилые дома по проспекту Трудовых резервов", - приводятся уточненные данные в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
