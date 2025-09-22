https://ria.ru/20250922/donetsk-2043515746.html
Колледж и общежитие получили повреждения при атаке ВСУ в Донецке
ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Здания центра социального обслуживания населения, колледжа культуры, общежития и многоквартирные дома повреждены в результате атаки в ночь на понедельник украинского беспилотника в Куйбышевском районе Донецка, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее в понедельник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате этой атаки получили ранения двое мирных жителей, повреждены дома. "Город Донецк (Куйбышевский район). Атака ударного БПЛА в 03.10: здание МБУ "Территориальный центр социального обслуживания" по проспекту Трудовых резервов, общежитие по улице Бакинских комиссаров, Донецкий колледж культуры и искусств по улице Куйбышева, магазин "Твой маг" по проспекту Трудовых резервов, многоквартирные жилые дома по улице Бакинских комиссаров, многоквартирные жилые дома по проспекту Трудовых резервов", - приводятся уточненные данные в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
