https://ria.ru/20250922/donetsk-2043515746.html

Колледж и общежитие получили повреждения при атаке ВСУ в Донецке

Колледж и общежитие получили повреждения при атаке ВСУ в Донецке - РИА Новости, 22.09.2025

Колледж и общежитие получили повреждения при атаке ВСУ в Донецке

Здания центра социального обслуживания населения, колледжа культуры, общежития и многоквартирные дома повреждены в результате атаки в ночь на понедельник... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T13:44:00+03:00

2025-09-22T13:44:00+03:00

2025-09-22T13:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Здания центра социального обслуживания населения, колледжа культуры, общежития и многоквартирные дома повреждены в результате атаки в ночь на понедельник украинского беспилотника в Куйбышевском районе Донецка, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее в понедельник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате этой атаки получили ранения двое мирных жителей, повреждены дома. "Город Донецк (Куйбышевский район). Атака ударного БПЛА в 03.10: здание МБУ "Территориальный центр социального обслуживания" по проспекту Трудовых резервов, общежитие по улице Бакинских комиссаров, Донецкий колледж культуры и искусств по улице Куйбышева, магазин "Твой маг" по проспекту Трудовых резервов, многоквартирные жилые дома по улице Бакинских комиссаров, многоквартирные жилые дома по проспекту Трудовых резервов", - приводятся уточненные данные в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия