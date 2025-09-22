https://ria.ru/20250922/donetsk-2043440697.html

В Донецке два человека пострадали при ночном обстреле ВСУ

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Два человека пострадали из-за ночного обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, повреждены дома и объекты торговли, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин. "В результате ночного обстрела Куйбышевского района повреждены жилые дома по улице Бакинских комиссаров и проспекту Трудовых резервов, объекты торговли. По предварительным данным, пострадали 2 человека", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Позже он уточнил, что район был атакован ударным беспилотником, ранения средней степени тяжести получил парень 2006 и мужчина 1992 годов рождения, повреждены пять жилых домов, а так же объект гражданской инфраструктуры. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

