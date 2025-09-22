Рейтинг@Mail.ru
В Донецке два человека пострадали при ночном обстреле ВСУ - РИА Новости, 22.09.2025
08:10 22.09.2025
В Донецке два человека пострадали при ночном обстреле ВСУ
В Донецке два человека пострадали при ночном обстреле ВСУ - РИА Новости, 22.09.2025
В Донецке два человека пострадали при ночном обстреле ВСУ
Два человека пострадали из-за ночного обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, повреждены дома и объекты торговли, сообщил в понедельник мэр города Алексей... РИА Новости, 22.09.2025
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Два человека пострадали из-за ночного обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, повреждены дома и объекты торговли, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин. "В результате ночного обстрела Куйбышевского района повреждены жилые дома по улице Бакинских комиссаров и проспекту Трудовых резервов, объекты торговли. По предварительным данным, пострадали 2 человека", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Позже он уточнил, что район был атакован ударным беспилотником, ранения средней степени тяжести получил парень 2006 и мужчина 1992 годов рождения, повреждены пять жилых домов, а так же объект гражданской инфраструктуры. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
В Донецке два человека пострадали при ночном обстреле ВСУ

При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали два человека

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Два человека пострадали из-за ночного обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, повреждены дома и объекты торговли, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате ночного обстрела Куйбышевского района повреждены жилые дома по улице Бакинских комиссаров и проспекту Трудовых резервов, объекты торговли. По предварительным данным, пострадали 2 человека", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Позже он уточнил, что район был атакован ударным беспилотником, ранения средней степени тяжести получил парень 2006 и мужчина 1992 годов рождения, повреждены пять жилых домов, а так же объект гражданской инфраструктуры.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
