В Донецке при атаке БПЛА повреждены жилые дома и супермаркет
В Донецке при атаке БПЛА повреждены жилые дома и супермаркет - РИА Новости, 22.09.2025
В Донецке при атаке БПЛА повреждены жилые дома и супермаркет
22.09.2025
ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Многоквартирные жилые дома и супермаркет повреждены в результате атаки украинского БПЛА в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Ночью в небе над Донецком раздались два мощных взрыва. Дрон угодил в спальную часть Куйбышевского района города. В результате атаки повреждены три многоквартирных жилых дома и расположенный рядом магазин - у них повреждены фасады и остекление. Перед одним из домов образовалась большая воронка, рядом с ней множество фрагментов дрона - части двигателя, крылья и фрагменты с надписями на украинском языке. Также повреждены не менее трех гражданских автомобилей. По словам очевидцев, при взрыве пострадали как минимум два человека. Одним из пострадавших оказался ребенок, которого посекло осколками в квартире.
В Донецке при атаке БПЛА повреждены жилые дома и супермаркет
