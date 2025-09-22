https://ria.ru/20250922/dodon-2043544839.html

Додон прокомментировал возможное снятие оппозиции с выборов в Молдавии

Додон прокомментировал возможное снятие оппозиции с выборов в Молдавии - РИА Новости, 22.09.2025

Додон прокомментировал возможное снятие оппозиции с выборов в Молдавии

Возможное исключение из предвыборной гонки одной из партий Патриотического блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" под... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T15:34:00+03:00

2025-09-22T15:34:00+03:00

2025-09-22T15:34:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

игорь додон

ирина влах

василий тарлев

sputnik молдова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_0:74:2684:1584_1920x0_80_0_0_7b776af31c2f96df04a34dbd102408be.png

КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Возможное исключение из предвыборной гонки одной из партий Патриотического блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" под предлогом ограничения ее деятельности будет незаконным, заявил на брифинге в понедельник экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров указанного блока Игорь Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. Влах заявила в среду, что ЦИК Молдавии обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы". Министерство юстиции Молдавии в пятницу заявило, что ходатайствует в суде об ограничении деятельности этого политформирования в связи с уведомлением ЦИК "о фактах, вызывающих обоснованные подозрения относительно корректности финансирования деятельности партии". "Мы надеемся и будем бороться за то, чтобы не было никакого решения, если понадобится, то выйдем на улицы. По информации, которую нам дали юристы, патриотический блок должен в полном составе дойти до выборов. Исключение одной из частей блока не предусмотрено законом, такого никогда не было в истории Молдавии, даже если это все же произойдет, это не должно повлиять на блок", - заявил Додон. В свою очередь его коллега по блоку, экс-премьер, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев заявил на том же брифинге, что разочарован тем, как проходит избирательная кампания, поскольку вместо дебатов и дискуссий проводятся аресты и обыски. Он считает, что возможное наказание партии "Сердце Молдовы" обернется против самих властей. Представители Компартии обозначили ситуацию как "истерику и панику" со стороны властей. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

молдавия

гагаузия

кишинев

2025

Новости

