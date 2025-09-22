https://ria.ru/20250922/dmitriev-2043416968.html

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне прощания в США с консервативным политиком и активистом Чарли Кирком заявил, что люди наконец-то распознают ложные нарративы бывшего американского президента Джо Байдена. В воскресенье на стадионе State Farm в штате Аризона проходит панихида по Кирку. Ранее организаторы сообщили РИА Новости, что траурные мероприятия планировали посетить более 100 тысяч участников. Пул журналистов Белого дома сообщал, что рассчитанная на 73 тысячи человек арена заполнена практически полностью. "Сегодня наступил переломный момент. Люди наконец-то распознают ложные нарративы Байдена и глобалистскую медиамашину. Партнерство левых с фейковыми новостями рухнет. Все больше людей хотят правды, мира, безопасности и процветания, а не глобалистской лжи", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

