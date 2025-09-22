https://ria.ru/20250922/dizen-2043566971.html

На Западе раскрыли, что "коалиция желающих" устроит против России

На Западе раскрыли, что "коалиция желающих" устроит против России - РИА Новости, 22.09.2025

На Западе раскрыли, что "коалиция желающих" устроит против России

Страны так называемой "коалиции желающих" ответят России эскалацией за их поражение на Украине, написал в соцсети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Страны так называемой "коалиции желающих" ответят России эскалацией за их поражение на Украине, написал в соцсети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.""Коалиция желающих" может ответить на свое поражение на Украине резкой эскалацией конфликта", — указал он.По мнению Дизена, главы западных государств все ближе приближают начало прямых боевых действий с Россией."Эта война не ограничится только территориями Украины и России", — резюмировал он.Финский президент Александр Стубб в субботу признал, что Евросоюз не намерен учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины.Гарантии безопасности для КиеваПо итогам прошедшей в сентябре в Париже встречи участников так называемой коалиции желающих 26 стран обязались разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня. Как отметила на этой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова, настоящей гарантией безопасности Украины является безъядерный и внеблоковый статус.В российском внешнеполитическом ведомстве не раз подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД называют подстрекательством к продолжению боевых действий.

