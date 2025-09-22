В оренбургском селе двое детей погибли при пожаре

Рейтинг@Mail.ru
09:07 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/deti-2043446540.html
2025-09-22T09:07:00+03:00
2025-09-22T09:07:00+03:00
происшествия
оренбургская область
адамовский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
УФА, 22 сен - РИА Новости. Двое детей погибли при возгорании стога сена во дворе частного дома в оренбургском селе, пожар произошел из-за детской шалости с огнём, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Оренбургской области. "В Адамовском районе в селе Аниховка горели тюки сена. В ходе тушения пожара обнаружены тела погибших детей 2012 и 2014 года рождения. Пожар на площади 25 квадратных метров ликвидировали 6 специалистов и 2 единиц техники МЧС России",- говорится в сообщении спасителей. По данным ведомства, "предположительная причина пожара - детская шалость с огнем". Прокуратура Оренбургской области организовала проверку. Ведомство уточняет, что стог сена загорелся во дворе частного дома. Тела несовершеннолетних 11 и 13 лет нашли после тушении пожара. "Прокуратуре района с привлечением специалистов предстоит дать оценку обстоятельствам произошедшего, а также решить вопрос о принятии мер реагирования. На контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - следует из сообщения надзорного органа региона.
© РИА Новости / Виталий Аньков
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
УФА, 22 сен - РИА Новости. Двое детей погибли при возгорании стога сена во дворе частного дома в оренбургском селе, пожар произошел из-за детской шалости с огнём, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Оренбургской области.
«
Адамовском районе в селе Аниховка горели тюки сена. В ходе тушения пожара обнаружены тела погибших детей 2012 и 2014 года рождения. Пожар на площади 25 квадратных метров ликвидировали 6 специалистов и 2 единиц техники МЧС России",- говорится в сообщении спасителей.
По данным ведомства, "предположительная причина пожара - детская шалость с огнем".
Прокуратура Оренбургской области организовала проверку. Ведомство уточняет, что стог сена загорелся во дворе частного дома. Тела несовершеннолетних 11 и 13 лет нашли после тушении пожара.
"Прокуратуре района с привлечением специалистов предстоит дать оценку обстоятельствам произошедшего, а также решить вопрос о принятии мер реагирования. На контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - следует из сообщения надзорного органа региона.
