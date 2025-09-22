https://ria.ru/20250922/deti-2043446540.html

В оренбургском селе двое детей погибли при пожаре

УФА, 22 сен - РИА Новости. Двое детей погибли при возгорании стога сена во дворе частного дома в оренбургском селе, пожар произошел из-за детской шалости с огнём, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Оренбургской области. "В Адамовском районе в селе Аниховка горели тюки сена. В ходе тушения пожара обнаружены тела погибших детей 2012 и 2014 года рождения. Пожар на площади 25 квадратных метров ликвидировали 6 специалистов и 2 единиц техники МЧС России",- говорится в сообщении спасителей. По данным ведомства, "предположительная причина пожара - детская шалость с огнем". Прокуратура Оренбургской области организовала проверку. Ведомство уточняет, что стог сена загорелся во дворе частного дома. Тела несовершеннолетних 11 и 13 лет нашли после тушении пожара. "Прокуратуре района с привлечением специалистов предстоит дать оценку обстоятельствам произошедшего, а также решить вопрос о принятии мер реагирования. На контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - следует из сообщения надзорного органа региона.

