https://ria.ru/20250922/dengi-2043429985.html

Жена Хорошавина гасит его штраф в 500 миллионов рублей платежами по 5 тысяч

Жена Хорошавина гасит его штраф в 500 миллионов рублей платежами по 5 тысяч - РИА Новости, 22.09.2025

Жена Хорошавина гасит его штраф в 500 миллионов рублей платежами по 5 тысяч

Супруга экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взяточничество на 15 лет лишения свободы, каждый месяц переводит по 5 тысяч рублей для... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T05:02:00+03:00

2025-09-22T05:02:00+03:00

2025-09-22T06:09:00+03:00

происшествия

хабаровский край

александр хорошавин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148934/36/1489343615_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_c37340e40a19db5ec6d40142a9993efc.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Супруга экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взяточничество на 15 лет лишения свободы, каждый месяц переводит по 5 тысяч рублей для погашения его штрафа в 500 миллионов рублей, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "По поручению осужденного его супруга ежемесячно перечисляет 5 тысяч рублей в счет выплаты штрафа", — отмечается в документе. Сам бывший губернатор, который отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края, также ежемесячно отчисляет 10 тысяч рублей из поступающей ему пенсии. Уточняется, что в счет погашения также перечислено 12 миллионов рублей. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250906/horoshavin-2040150679.html

хабаровский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровский край, александр хорошавин, россия