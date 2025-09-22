Рейтинг@Mail.ru
05:02 22.09.2025 (обновлено: 06:09 22.09.2025)
Жена Хорошавина гасит его штраф в 500 миллионов рублей платежами по 5 тысяч
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Супруга экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взяточничество на 15 лет лишения свободы, каждый месяц переводит по 5 тысяч рублей для погашения его штрафа в 500 миллионов рублей, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "По поручению осужденного его супруга ежемесячно перечисляет 5 тысяч рублей в счет выплаты штрафа", — отмечается в документе. Сам бывший губернатор, который отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края, также ежемесячно отчисляет 10 тысяч рублей из поступающей ему пенсии. Уточняется, что в счет погашения также перечислено 12 миллионов рублей. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкБывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда. 6 марта 2017
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда. 6 марта 2017. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Супруга экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взяточничество на 15 лет лишения свободы, каждый месяц переводит по 5 тысяч рублей для погашения его штрафа в 500 миллионов рублей, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"По поручению осужденного его супруга ежемесячно перечисляет 5 тысяч рублей в счет выплаты штрафа", — отмечается в документе.
Сам бывший губернатор, который отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края, также ежемесячно отчисляет 10 тысяч рублей из поступающей ему пенсии.
Уточняется, что в счет погашения также перечислено 12 миллионов рублей.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
