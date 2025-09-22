https://ria.ru/20250922/dengi-2043423614.html
Прокуратура взыскала с экс-замглавы Владивостока 40 миллионов рублей
Прокуратура взыскала с экс-замглавы Владивостока 40 миллионов рублей
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Прокуратура добилась возвращения в бюджет Владивостока более 40 миллионов рублей от незаконной продажи земли на сопке Шошина, участие в которой вменяют экс-директору департамента земельных и имущественных отношений Приморского края и бывшему первому заместителю главы Владивостока Наталье Соколовой, сообщает надзорное ведомство региона. Соколовой в апреле 2024 года предъявили окончательное обвинение в двух эпизодах превышения должностных полномочий и в получении взятки. В том числе, по данным СУСК, чиновница в нарушение закона распорядилась предоставить землю в городе в аренду юридическому лицу: в марте ей предъявили обвинение в незаконной передаче в аренду банде "Трифоновские" земельного участка на рынке "Спортивная" во Владивостоке. Следствие полагает, что она также участвовала в махинациях по продаже членам гаражного кооператива муниципальных земельных участков на сопке Шошина за всего лишь 5% от кадастровой стоимости земли. В мае 2024 года дело Соколовой направлено в суд. Прокурор Владивостока предъявил к трем гражданам иск о взыскании неосновательного обогащения в размере разницы между кадастровой стоимостью и фактически уплаченной ценой за участки на Шошина на более чем 40 миллионов рублей. В сентябре 2024 года суд отказал в удовлетворении заявленных требований. Прокурор обжаловал решение. "Суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами надзорного ведомства, отменил незаконное решение суда первой инстанции и удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В результате незаконная сделка по отчуждению земельного участка признана недействительной, с недобросовестных приобретателей в бюджет взыскано более 40 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Прокуратура взыскала с экс-замглавы Владивостока Соколовой 40 млн рублей
