Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура взыскала с экс-замглавы Владивостока 40 миллионов рублей - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/dengi-2043423614.html
Прокуратура взыскала с экс-замглавы Владивостока 40 миллионов рублей
Прокуратура взыскала с экс-замглавы Владивостока 40 миллионов рублей - РИА Новости, 22.09.2025
Прокуратура взыскала с экс-замглавы Владивостока 40 миллионов рублей
Прокуратура добилась возвращения в бюджет Владивостока более 40 миллионов рублей от незаконной продажи земли на сопке Шошина, участие в которой вменяют... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T02:35:00+03:00
2025-09-22T02:35:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
наталья соколова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97493/42/974934240_126:0:2875:1546_1920x0_80_0_0_070b4da7127cdc42e03812e0651642e9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Прокуратура добилась возвращения в бюджет Владивостока более 40 миллионов рублей от незаконной продажи земли на сопке Шошина, участие в которой вменяют экс-директору департамента земельных и имущественных отношений Приморского края и бывшему первому заместителю главы Владивостока Наталье Соколовой, сообщает надзорное ведомство региона. Соколовой в апреле 2024 года предъявили окончательное обвинение в двух эпизодах превышения должностных полномочий и в получении взятки. В том числе, по данным СУСК, чиновница в нарушение закона распорядилась предоставить землю в городе в аренду юридическому лицу: в марте ей предъявили обвинение в незаконной передаче в аренду банде "Трифоновские" земельного участка на рынке "Спортивная" во Владивостоке. Следствие полагает, что она также участвовала в махинациях по продаже членам гаражного кооператива муниципальных земельных участков на сопке Шошина за всего лишь 5% от кадастровой стоимости земли. В мае 2024 года дело Соколовой направлено в суд. Прокурор Владивостока предъявил к трем гражданам иск о взыскании неосновательного обогащения в размере разницы между кадастровой стоимостью и фактически уплаченной ценой за участки на Шошина на более чем 40 миллионов рублей. В сентябре 2024 года суд отказал в удовлетворении заявленных требований. Прокурор обжаловал решение. "Суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами надзорного ведомства, отменил незаконное решение суда первой инстанции и удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В результате незаконная сделка по отчуждению земельного участка признана недействительной, с недобросовестных приобретателей в бюджет взыскано более 40 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
https://ria.ru/20250917/sud-2042468366.html
владивосток
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97493/42/974934240_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_4ca0eb98cbe406081c28c947cfc68d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, приморский край, наталья соколова, россия
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Наталья Соколова, Россия
Прокуратура взыскала с экс-замглавы Владивостока 40 миллионов рублей

Прокуратура взыскала с экс-замглавы Владивостока Соколовой 40 млн рублей

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПрокуратура Приморского края
Прокуратура Приморского края - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Прокуратура Приморского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Прокуратура добилась возвращения в бюджет Владивостока более 40 миллионов рублей от незаконной продажи земли на сопке Шошина, участие в которой вменяют экс-директору департамента земельных и имущественных отношений Приморского края и бывшему первому заместителю главы Владивостока Наталье Соколовой, сообщает надзорное ведомство региона.
Соколовой в апреле 2024 года предъявили окончательное обвинение в двух эпизодах превышения должностных полномочий и в получении взятки. В том числе, по данным СУСК, чиновница в нарушение закона распорядилась предоставить землю в городе в аренду юридическому лицу: в марте ей предъявили обвинение в незаконной передаче в аренду банде "Трифоновские" земельного участка на рынке "Спортивная" во Владивостоке. Следствие полагает, что она также участвовала в махинациях по продаже членам гаражного кооператива муниципальных земельных участков на сопке Шошина за всего лишь 5% от кадастровой стоимости земли. В мае 2024 года дело Соколовой направлено в суд.
Прокурор Владивостока предъявил к трем гражданам иск о взыскании неосновательного обогащения в размере разницы между кадастровой стоимостью и фактически уплаченной ценой за участки на Шошина на более чем 40 миллионов рублей. В сентябре 2024 года суд отказал в удовлетворении заявленных требований. Прокурор обжаловал решение.
"Суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами надзорного ведомства, отменил незаконное решение суда первой инстанции и удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В результате незаконная сделка по отчуждению земельного участка признана недействительной, с недобросовестных приобретателей в бюджет взыскано более 40 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Пермский суд взыскал 20 тысяч рублей с женщины, обозвавшей оппонентку овцой
17 сентября, 13:56
 
ПроисшествияВладивостокПриморский крайНаталья СоколоваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала