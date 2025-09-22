https://ria.ru/20250922/delo-2043488040.html
Суд оставил в СИЗО фигуранта дела об убийстве экс-депутата Рады
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Московский областной суд признал законным решение об аресте украинского бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Сергиево-Посадского городского суда оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - рассказали в суде. Ранее источник агентства заявлял, что Амирханяну предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве Кивы и незаконном обороте оружия в рамках дела о передаче сведений об экс-депутате в СБУ. На данный момент Амирханян - единственный установленный и арестованный фигурант этого дела. Суд в Подмосковье в начале лета приговорил Амирханяна к шести годам колонии общего режима со штрафом. Как установил суд, он дважды перевел денежные средства судебному приставу-исполнителю за снятие ареста со счетов фирмы в обход закона. Апелляционная инстанция в конце августа признала приговор законным. Вскоре после этого суд в Подмосковье избрал Амирханяну меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках дела о пособничестве в убийстве Кивы, хотя и до этого он находился в СИЗО из-за приговора за взятки. Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". Амирханян - украинский и армянский бизнесмен, связанные с ним компании выполняли подрядные работы по строительству украинских дорог за бюджетные средства. Как указано на сайте МВД Украины, в 2020 году он был объявлен в розыск в этой стране по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. В 2021 году источник издания "РБК-Украина" сообщал, что Владимир Зеленский лишил Амирханяна гражданства в связи с наличием у него также армянского гражданства.
