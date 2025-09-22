https://ria.ru/20250922/delo-2043488040.html

Суд оставил в СИЗО фигуранта дела об убийстве экс-депутата Рады

Суд оставил в СИЗО фигуранта дела об убийстве экс-депутата Рады - РИА Новости, 22.09.2025

Суд оставил в СИЗО фигуранта дела об убийстве экс-депутата Рады

Московский областной суд признал законным решение об аресте украинского бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в пособничестве в убийстве бывшего депутата... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:23:00+03:00

2025-09-22T12:23:00+03:00

2025-09-22T12:23:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

илья кива

владимир зеленский

верховная рада украины

московский областной суд

служба безопасности украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Московский областной суд признал законным решение об аресте украинского бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Сергиево-Посадского городского суда оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - рассказали в суде. Ранее источник агентства заявлял, что Амирханяну предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве Кивы и незаконном обороте оружия в рамках дела о передаче сведений об экс-депутате в СБУ. На данный момент Амирханян - единственный установленный и арестованный фигурант этого дела. Суд в Подмосковье в начале лета приговорил Амирханяна к шести годам колонии общего режима со штрафом. Как установил суд, он дважды перевел денежные средства судебному приставу-исполнителю за снятие ареста со счетов фирмы в обход закона. Апелляционная инстанция в конце августа признала приговор законным. Вскоре после этого суд в Подмосковье избрал Амирханяну меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках дела о пособничестве в убийстве Кивы, хотя и до этого он находился в СИЗО из-за приговора за взятки. Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". Амирханян - украинский и армянский бизнесмен, связанные с ним компании выполняли подрядные работы по строительству украинских дорог за бюджетные средства. Как указано на сайте МВД Украины, в 2020 году он был объявлен в розыск в этой стране по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. В 2021 году источник издания "РБК-Украина" сообщал, что Владимир Зеленский лишил Амирханяна гражданства в связи с наличием у него также армянского гражданства.

https://ria.ru/20250918/istochnik-2042636078.html

https://ria.ru/20240326/sbu-1935804499.html

московская область (подмосковье)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), илья кива, владимир зеленский, верховная рада украины, московский областной суд, служба безопасности украины, украина