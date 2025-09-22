https://ria.ru/20250922/chekhiya-2043462552.html

СМИ: Чехия начала "маскировать" россиян

СМИ: Чехия начала "маскировать" россиян - РИА Новости, 22.09.2025

СМИ: Чехия начала "маскировать" россиян

В Чехии начали маскировать российских туристов ради их въезда на территорию страны, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T10:36:00+03:00

2025-09-22T10:36:00+03:00

2025-09-22T10:42:00+03:00

в мире

чехия

россия

туризм

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728931069_0:161:3200:1961_1920x0_80_0_0_8b29689bc2954cb02cdf6b266bef826d.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Чехии начали маскировать российских туристов ради их въезда на территорию страны, пишет Telegram-канал SHOT."По самым скромным подсчетам, из-за отказа от российских туристов Чешская Республика с 2022 года потеряла от 195 миллионов евро до почти 200 миллионов. На фоне этого чехи стали охотнее выдавать "маскировочные" визы", — говорится в публикации.В материале указывают, что теперь в визах вместо цели визита в Чехию указывают не "туризм", а "посещение", поскольку это имеет такую же юридическую силу.Отмечается, что одно из главных требований к россиянам для въезда на территорию Чехии — наличие загранпаспорта на десять лет.

https://ria.ru/20250921/chekhiya-2043272465.html

чехия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия, россия, туризм, общество