СМИ: Чехия начала "маскировать" россиян
10:36 22.09.2025 (обновлено: 10:42 22.09.2025)
СМИ: Чехия начала "маскировать" россиян
СМИ: Чехия начала "маскировать" россиян
В Чехии начали маскировать российских туристов ради их въезда на территорию страны, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Чехии начали маскировать российских туристов ради их въезда на территорию страны, пишет Telegram-канал SHOT."По самым скромным подсчетам, из-за отказа от российских туристов Чешская Республика с 2022 года потеряла от 195 миллионов евро до почти 200 миллионов. На фоне этого чехи стали охотнее выдавать "маскировочные" визы", — говорится в публикации.В материале указывают, что теперь в визах вместо цели визита в Чехию указывают не "туризм", а "посещение", поскольку это имеет такую же юридическую силу.Отмечается, что одно из главных требований к россиянам для въезда на территорию Чехии — наличие загранпаспорта на десять лет.
Флаги Чешской Республики и Евросоюза на территории посольства Чехии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Чехии начали маскировать российских туристов ради их въезда на территорию страны, пишет Telegram-канал SHOT.
"По самым скромным подсчетам, из-за отказа от российских туристов Чешская Республика с 2022 года потеряла от 195 миллионов евро до почти 200 миллионов. На фоне этого чехи стали охотнее выдавать "маскировочные" визы", — говорится в публикации.
В материале указывают, что теперь в визах вместо цели визита в Чехию указывают не "туризм", а "посещение", поскольку это имеет такую же юридическую силу.
Отмечается, что одно из главных требований к россиянам для въезда на территорию Чехии — наличие загранпаспорта на десять лет.
