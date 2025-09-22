https://ria.ru/20250922/chekhiya-2043462552.html
СМИ: Чехия начала "маскировать" россиян
СМИ: Чехия начала "маскировать" россиян - РИА Новости, 22.09.2025
СМИ: Чехия начала "маскировать" россиян
В Чехии начали маскировать российских туристов ради их въезда на территорию страны, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Чехии начали маскировать российских туристов ради их въезда на территорию страны, пишет Telegram-канал SHOT."По самым скромным подсчетам, из-за отказа от российских туристов Чешская Республика с 2022 года потеряла от 195 миллионов евро до почти 200 миллионов. На фоне этого чехи стали охотнее выдавать "маскировочные" визы", — говорится в публикации.В материале указывают, что теперь в визах вместо цели визита в Чехию указывают не "туризм", а "посещение", поскольку это имеет такую же юридическую силу.Отмечается, что одно из главных требований к россиянам для въезда на территорию Чехии — наличие загранпаспорта на десять лет.
СМИ: Чехия начала "маскировать" россиян
SHOT: в Чехии начали маскировать российских туристов ради их въезда в страну