Мобилизованные украинцы пишут в российский чат-бот прямо из ТЦК
Мобилизованные украинцы пишут в российский чат-бот прямо из ТЦК - РИА Новости, 22.09.2025
Мобилизованные украинцы пишут в российский чат-бот прямо из ТЦК
Насильно мобилизованные жители Украины пишут в чат-бот, созданный российскими волонтерами, прямо из ТЦК, рассказал РИА Новости организатор проекта. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Насильно мобилизованные жители Украины пишут в чат-бот, созданный российскими волонтерами, прямо из ТЦК, рассказал РИА Новости организатор проекта. Группа российских волонтеров создала чат бот @FREE_SOLDIER2022 для оказания помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, или обычным солдатам для добровольной сдачи в плен. По данным волонтеров, благодаря боту в плен сдались десятки человек."Были случаи, когда нам писали прямо из ТЦК с просьбами им помочь. Люди были в отчаянии", — рассказал организатор проекта.
