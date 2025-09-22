Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованные украинцы пишут в российский чат-бот прямо из ТЦК
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 22.09.2025 (обновлено: 05:58 22.09.2025)
Мобилизованные украинцы пишут в российский чат-бот прямо из ТЦК
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Насильно мобилизованные жители Украины пишут в чат-бот, созданный российскими волонтерами, прямо из ТЦК, рассказал РИА Новости организатор проекта. Группа российских волонтеров создала чат бот @FREE_SOLDIER2022 для оказания помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, или обычным солдатам для добровольной сдачи в плен. По данным волонтеров, благодаря боту в плен сдались десятки человек."Были случаи, когда нам писали прямо из ТЦК с просьбами им помочь. Люди были в отчаянии", — рассказал организатор проекта.
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Emilio Morenatti Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© AP Photo / Emilio Morenatti
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Насильно мобилизованные жители Украины пишут в чат-бот, созданный российскими волонтерами, прямо из ТЦК, рассказал РИА Новости организатор проекта.
Группа российских волонтеров создала чат бот @FREE_SOLDIER2022 для оказания помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, или обычным солдатам для добровольной сдачи в плен. По данным волонтеров, благодаря боту в плен сдались десятки человек.
"Были случаи, когда нам писали прямо из ТЦК с просьбами им помочь. Люди были в отчаянии", — рассказал организатор проекта.
Заголовок открываемого материала