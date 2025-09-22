https://ria.ru/20250922/chat-2043428042.html

Мобилизованные украинцы пишут в российский чат-бот прямо из ТЦК

Мобилизованные украинцы пишут в российский чат-бот прямо из ТЦК - РИА Новости, 22.09.2025

Мобилизованные украинцы пишут в российский чат-бот прямо из ТЦК

Насильно мобилизованные жители Украины пишут в чат-бот, созданный российскими волонтерами, прямо из ТЦК, рассказал РИА Новости организатор проекта. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T03:50:00+03:00

2025-09-22T03:50:00+03:00

2025-09-22T05:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777006065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bd0b37b2eda04672308795538b6d34e0.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Насильно мобилизованные жители Украины пишут в чат-бот, созданный российскими волонтерами, прямо из ТЦК, рассказал РИА Новости организатор проекта. Группа российских волонтеров создала чат бот @FREE_SOLDIER2022 для оказания помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, или обычным солдатам для добровольной сдачи в плен. По данным волонтеров, благодаря боту в плен сдались десятки человек."Были случаи, когда нам писали прямо из ТЦК с просьбами им помочь. Люди были в отчаянии", — рассказал организатор проекта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины