ПВО сбила еще два БПЛА, летевших на Москву
2025-09-22T23:05:00+03:00
2025-09-22T23:05:00+03:00
2025-09-22T23:17:00+03:00
происшествия
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника ВСУ, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее Собянин в течение понедельника сообщил об уничтожении 12 беспилотных средств, атаковавших Москву."ПВО Минобороны сбито ещё два вражеских беспилотных средства, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем канале на платформе Max.
москва
Новости
ru-RU
