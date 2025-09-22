https://ria.ru/20250922/bpla-2043627937.html

ПВО сбила еще два БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника ВСУ, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника ВСУ, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее Собянин в течение понедельника сообщил об уничтожении 12 беспилотных средств, атаковавших Москву."ПВО Минобороны сбито ещё два вражеских беспилотных средства, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем канале на платформе Max.

