Гражданские объекты в Севастополе не пострадали при атаке дронов

Гражданские объекты в Севастополе при атаке беспилотников не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Гражданские объекты в Севастополе при атаке беспилотников не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее Развожаев сообщил, что более шести беспилотников уничтожено на подлете к Севастополю, и один, предварительно, над полем в районе Качи. "Никакие гражданские объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали", - написал Развожаев в своем Telegram- канале.
