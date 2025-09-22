https://ria.ru/20250922/bpla-2043623864.html

Гражданские объекты в Севастополе не пострадали при атаке дронов

2025-09-22T22:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Гражданские объекты в Севастополе при атаке беспилотников не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее Развожаев сообщил, что более шести беспилотников уничтожено на подлете к Севастополю, и один, предварительно, над полем в районе Качи. "Никакие гражданские объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали", - написал Развожаев в своем Telegram- канале.

севастополь

