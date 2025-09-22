https://ria.ru/20250922/bpla-2043623214.html
ПВО уничтожила больше шести БПЛА на подлете к Севастополю
ПВО уничтожила больше шести БПЛА на подлете к Севастополю - РИА Новости, 22.09.2025
ПВО уничтожила больше шести БПЛА на подлете к Севастополю
Более шести беспилотников уничтожено на подлете к Севастополю, и один, предварительно, над полем в районе Качи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Более шести беспилотников уничтожено на подлете к Севастополю, и один, предварительно, над полем в районе Качи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Благодарю силы ПВО и наш Черноморский флот, которые отразили очередную атаку БПЛА на Севастополь. По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более шести беспилотников на подлете к Севастополю и один, по предварительной информации, над полем в районе Качи. Загорелась трава, ее уже тушат", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
ПВО уничтожила больше шести БПЛА на подлете к Севастополю
Развожаев: ПВО уничтожила больше шести БПЛА на подлете к Севастополю