В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали мирные жители

В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали мирные жители - РИА Новости, 22.09.2025

В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали мирные жители

Четыре мирных жителя, в том числе два ребенка, пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

2025-09-22T14:43:00+03:00

2025-09-22T14:43:00+03:00

2025-09-22T14:43:00+03:00

БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Четыре мирных жителя, в том числе два ребенка, пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Ещё четыре мирных жителя пострадали в результате атак дронов ВСУ. В Белгороде от удара беспилотника по коммерческому объекту ранен мужчина. С осколочным ранением ноги он доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода. В Белгородском районе в посёлке Северный беспилотник атаковал легковой автомобиль, вследствие чего пострадали два ребёнка. Восьмилетняя девочка с осколочным ранением ноги и 12-летний мальчик с баротравмой доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что ещё один мирный житель пострадал в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями головы, плеча, спины и ног в Шебекинскую ЦРБ, уточнил глава области.

