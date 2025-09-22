https://ria.ru/20250922/bpla-2043528101.html
В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали мирные жители
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
белгород
белгородский район
БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Четыре мирных жителя, в том числе два ребенка, пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Ещё четыре мирных жителя пострадали в результате атак дронов ВСУ. В Белгороде от удара беспилотника по коммерческому объекту ранен мужчина. С осколочным ранением ноги он доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода. В Белгородском районе в посёлке Северный беспилотник атаковал легковой автомобиль, вследствие чего пострадали два ребёнка. Восьмилетняя девочка с осколочным ранением ноги и 12-летний мальчик с баротравмой доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что ещё один мирный житель пострадал в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями головы, плеча, спины и ног в Шебекинскую ЦРБ, уточнил глава области.
