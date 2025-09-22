Рейтинг@Mail.ru
В Славянском районе Кубани зафиксировали повреждения из-за обломков БПЛА
09:41 22.09.2025 (обновлено: 09:49 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/bpla-2043452602.html
В Славянском районе Кубани зафиксировали повреждения из-за обломков БПЛА
В Славянском районе Кубани зафиксировали повреждения из-за обломков БПЛА
В Славянском районе Кубани зафиксировали повреждения из-за обломков БПЛА
Повреждения из-за обломков БПЛА зафиксированы по 13 адресам в Славянском районе Кубани, пострадали кровли, потолки и чердаки домов, среди людей пострадавших...
2025-09-22T09:41:00+03:00
2025-09-22T09:49:00+03:00
происшествия
славянский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Повреждения из-за обломков БПЛА зафиксированы по 13 адресам в Славянском районе Кубани, пострадали кровли, потолки и чердаки домов, среди людей пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края."В Славянском районе из-за падения обломков БПЛА зафиксировали повреждения по 13 адресам. Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и экстренные службы", - говорится в сообщении.Как сообщил в своем Telegram-канале глава Славянского района Роман Синяговский, комиссия администрации выезжает на адреса для оценки причиненного ущерба, проводит обследование и фиксирует последствия."К настоящему моменту зафиксированы повреждения кровли, потолков и чердачных помещений домов. По итогам оценки причиненного ущерба жителям окажут необходимую помощь", - добавили в оперштабе.
https://ria.ru/20250922/bpla-2043437259.html
славянский район
происшествия, славянский район
Происшествия, Славянский район
В Славянском районе Кубани зафиксировали повреждения из-за обломков БПЛА

По 13 адресам в Славянском районе Кубани есть повреждения из-за обломков БПЛА

КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Повреждения из-за обломков БПЛА зафиксированы по 13 адресам в Славянском районе Кубани, пострадали кровли, потолки и чердаки домов, среди людей пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«
Славянском районе из-за падения обломков БПЛА зафиксировали повреждения по 13 адресам. Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и экстренные службы
Как сообщил в своем Telegram-канале глава Славянского района Роман Синяговский, комиссия администрации выезжает на адреса для оценки причиненного ущерба, проводит обследование и фиксирует последствия.
"К настоящему моменту зафиксированы повреждения кровли, потолков и чердачных помещений домов. По итогам оценки причиненного ущерба жителям окажут необходимую помощь", - добавили в оперштабе.
07:33
 
Происшествия
 
 
