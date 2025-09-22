https://ria.ru/20250922/bpla-2043452602.html

В Славянском районе Кубани зафиксировали повреждения из-за обломков БПЛА

КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Повреждения из-за обломков БПЛА зафиксированы по 13 адресам в Славянском районе Кубани, пострадали кровли, потолки и чердаки домов, среди людей пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края."В Славянском районе из-за падения обломков БПЛА зафиксировали повреждения по 13 адресам. Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и экстренные службы", - говорится в сообщении.Как сообщил в своем Telegram-канале глава Славянского района Роман Синяговский, комиссия администрации выезжает на адреса для оценки причиненного ущерба, проводит обследование и фиксирует последствия."К настоящему моменту зафиксированы повреждения кровли, потолков и чердачных помещений домов. По итогам оценки причиненного ущерба жителям окажут необходимую помощь", - добавили в оперштабе.

