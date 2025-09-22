ПВО сбила за ночь 114 украинских БПЛА
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Дежурные средства ПВО в ночь на понедельник сбили 114 украинских беспилотников над десятью регионами России, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.
Бойцы сбили:
- по 25 беспилотников — над Ростовской областью и Краснодарским краем;
- 19 аппаратов — над Белгородской областью;
- 13 — над Астраханской;
- 10 — над Крымом;
- семь — над Брянской областью;
- пять — над Азовским морем;
- по три БПЛА — над Ярославской и Волгоградской областями;
- два — над Черным морем;
- по одному — над Курской и Воронежской областями.
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что на электроподстанции в станице Стародеревянковской из-за падения обломков беспилотника начался пожар. В Славянске-на-Кубани фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домов, повреждены фасады и крыши. В станице Гривенской Калининского района в результате атаки серьезно повреждена крыша частного дома. Пострадавших во всех случаях нет.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.