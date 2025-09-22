Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила за ночь 114 украинских БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 22.09.2025 (обновлено: 07:39 22.09.2025)
ПВО сбила за ночь 114 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО в ночь на понедельник сбили 114 украинских беспилотников над десятью регионами России, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Дежурные средства ПВО в ночь на понедельник сбили 114 украинских беспилотников над десятью регионами России, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Бойцы сбили:Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что на электроподстанции в станице Стародеревянковской из-за падения обломков беспилотника начался пожар. В Славянске-на-Кубани фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домов, повреждены фасады и крыши. В станице Гривенской Калининского района в результате атаки серьезно повреждена крыша частного дома. Пострадавших во всех случаях нет.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Дежурные средства ПВО в ночь на понедельник сбили 114 украинских беспилотников над десятью регионами России, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.
Число погибших после атаки БПЛА в Крыму выросло до трех человек
Бойцы сбили:
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что на электроподстанции в станице Стародеревянковской из-за падения обломков беспилотника начался пожар. В Славянске-на-Кубани фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домов, повреждены фасады и крыши. В станице Гривенской Калининского района в результате атаки серьезно повреждена крыша частного дома. Пострадавших во всех случаях нет.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ВС России нанесли удар по цеху под Киевом, где собирали беспилотники
