ПВО сбила за ночь 114 украинских БПЛА

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Дежурные средства ПВО в ночь на понедельник сбили 114 украинских беспилотников над десятью регионами России, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Бойцы сбили:Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что на электроподстанции в станице Стародеревянковской из-за падения обломков беспилотника начался пожар. В Славянске-на-Кубани фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домов, повреждены фасады и крыши. В станице Гривенской Калининского района в результате атаки серьезно повреждена крыша частного дома. Пострадавших во всех случаях нет.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

