Бойцы "Днепра" уничтожили три расчета дронов ВСУ в Запорожской области

Расчет "Днепра" уничтожил три расчета БПЛА ВСУ на Ореховском направлении
Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Расчет БПЛА группировки российских войск "Днепр" уничтожил три расчета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе ударных, на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны РФ.
"На ореховском направлении в Запорожской области расчет БПЛА мотострелкового полка 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил три расчета БПЛА ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Сначала оператор разведывательного беспилотника выявил перемещение личного состава ВСУ, данные он передал на командный пункт, откуда поступил приказ на уничтожение цели расчету ударных БПЛА. "Недавно уничтожили как минимум три расчета БПЛА. Один - коптерного типа, разведывательный, и два расчета ударных - FPV, дронов-камикадзе. Также пытаемся вычислить их расчеты ПВО, которые пытаются сбить наши разведывательные "крылья", и тоже берем их к поражению", - рассказал журналистам оператор FPV-дрона с позывным "Майкоп".
Как отметили в Минобороны РФ, боевая работа ударных и разведывательных БПЛА российской армии позволяет сохранять жизни военнослужащим, которые ежедневно выполняют задачи в непосредственном контакте с противником, корректировать огонь артиллерии и поддерживать продвижение штурмовых подразделений.
