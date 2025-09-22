Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" уничтожили три расчета дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/bpla-2043430511.html
Бойцы "Днепра" уничтожили три расчета дронов ВСУ в Запорожской области
Бойцы "Днепра" уничтожили три расчета дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.09.2025
Бойцы "Днепра" уничтожили три расчета дронов ВСУ в Запорожской области
Расчет БПЛА группировки российских войск "Днепр" уничтожил три расчета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе ударных, на ореховском направлении в... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T05:07:00+03:00
2025-09-22T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991454441_177:0:3415:1821_1920x0_80_0_0_02d4a816444be2a0794e548c963d51a0.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Расчет БПЛА группировки российских войск "Днепр" уничтожил три расчета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе ударных, на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны РФ. "На ореховском направлении в Запорожской области расчет БПЛА мотострелкового полка 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил три расчета БПЛА ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Сначала оператор разведывательного беспилотника выявил перемещение личного состава ВСУ, данные он передал на командный пункт, откуда поступил приказ на уничтожение цели расчету ударных БПЛА. "Недавно уничтожили как минимум три расчета БПЛА. Один - коптерного типа, разведывательный, и два расчета ударных - FPV, дронов-камикадзе. Также пытаемся вычислить их расчеты ПВО, которые пытаются сбить наши разведывательные "крылья", и тоже берем их к поражению", - рассказал журналистам оператор FPV-дрона с позывным "Майкоп". Как отметили в Минобороны РФ, боевая работа ударных и разведывательных БПЛА российской армии позволяет сохранять жизни военнослужащим, которые ежедневно выполняют задачи в непосредственном контакте с противником, корректировать огонь артиллерии и поддерживать продвижение штурмовых подразделений.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991454441_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_08f916bd33fc89453f7a8f3696b5cd00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Днепра" уничтожили три расчета дронов ВСУ в Запорожской области

Расчет "Днепра" уничтожил три расчета БПЛА ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с разведывательным БПЛА
Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Расчет БПЛА группировки российских войск "Днепр" уничтожил три расчета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе ударных, на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны РФ.
"На ореховском направлении в Запорожской области расчет БПЛА мотострелкового полка 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил три расчета БПЛА ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Сначала оператор разведывательного беспилотника выявил перемещение личного состава ВСУ, данные он передал на командный пункт, откуда поступил приказ на уничтожение цели расчету ударных БПЛА. "Недавно уничтожили как минимум три расчета БПЛА. Один - коптерного типа, разведывательный, и два расчета ударных - FPV, дронов-камикадзе. Также пытаемся вычислить их расчеты ПВО, которые пытаются сбить наши разведывательные "крылья", и тоже берем их к поражению", - рассказал журналистам оператор FPV-дрона с позывным "Майкоп".
Как отметили в Минобороны РФ, боевая работа ударных и разведывательных БПЛА российской армии позволяет сохранять жизни военнослужащим, которые ежедневно выполняют задачи в непосредственном контакте с противником, корректировать огонь артиллерии и поддерживать продвижение штурмовых подразделений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала