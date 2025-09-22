https://ria.ru/20250922/bpla-2043420726.html
На Кубани обломки БПЛА повредили крышу дома
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили крышу частного дома в Краснодарском крае, также осколками задело соседние дома, сообщает оперативный штаб региона. Ранее оперштаб сообщал, что возгорание произошло на электроподстанции в станице Стародеревянковской в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, в Славянске-на-Кубани фрагменты упали на территории трех частных домов, пострадавших нет. "Обломки БПЛА обнаружили в Калининском районе. В станице Гривенской в одном из частных домовладений серьезно повредило крышу, произошло возгорание. Также осколками повреждены соседние дома. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
