На Кубани обломки БПЛА повредили крышу дома - РИА Новости, 22.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:54 22.09.2025 (обновлено: 01:56 22.09.2025)
На Кубани обломки БПЛА повредили крышу дома
Обломки БПЛА повредили крышу частного дома в Краснодарском крае, также осколками задело соседние дома, сообщает оперативный штаб региона.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили крышу частного дома в Краснодарском крае, также осколками задело соседние дома, сообщает оперативный штаб региона. Ранее оперштаб сообщал, что возгорание произошло на электроподстанции в станице Стародеревянковской в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, в Славянске-на-Кубани фрагменты упали на территории трех частных домов, пострадавших нет. "Обломки БПЛА обнаружили в Калининском районе. В станице Гривенской в одном из частных домовладений серьезно повредило крышу, произошло возгорание. Также осколками повреждены соседние дома. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили крышу частного дома в Краснодарском крае, также осколками задело соседние дома, сообщает оперативный штаб региона.
Ранее оперштаб сообщал, что возгорание произошло на электроподстанции в станице Стародеревянковской в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, в Славянске-на-Кубани фрагменты упали на территории трех частных домов, пострадавших нет.
"Обломки БПЛА обнаружили в Калининском районе. В станице Гривенской в одном из частных домовладений серьезно повредило крышу, произошло возгорание. Также осколками повреждены соседние дома. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
