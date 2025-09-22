https://ria.ru/20250922/bpla-2043417853.html
На Кубани после падения обломков БПЛА загорелась электроподстанция
Возгорание произошло на электроподстанции в станице Стародеревянковской в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, в Славянске-на-Кубани фрагменты упали... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T01:22:00+03:00
2025-09-22T01:22:00+03:00
2025-09-22T01:35:00+03:00
происшествия
краснодарский край
славянск-на-кубани
славянский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968129992_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a9f77af2a1db4cfec6b39c40594ffc5.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Возгорание произошло на электроподстанции в станице Стародеревянковской в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, в Славянске-на-Кубани фрагменты упали на территории трех частных домов, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона."В станице Стародеревянковской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.Отмечается, что пострадавших нет, на месте работают экстренные и оперативные службы."В Славянском районе обнаружили обломки беспилотников. Фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани", - подчеркивается в сообщении.Кроме того, повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах, также из-за падения обломков произошло возгорание травы в промзоне.
https://ria.ru/20250922/krym-2043415643.html
краснодарский край
славянск-на-кубани
славянский район
