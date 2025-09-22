Рейтинг@Mail.ru
На Кубани после падения обломков БПЛА загорелась электроподстанция - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:22 22.09.2025 (обновлено: 01:35 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/bpla-2043417853.html
На Кубани после падения обломков БПЛА загорелась электроподстанция
На Кубани после падения обломков БПЛА загорелась электроподстанция - РИА Новости, 22.09.2025
На Кубани после падения обломков БПЛА загорелась электроподстанция
Возгорание произошло на электроподстанции в станице Стародеревянковской в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, в Славянске-на-Кубани фрагменты упали... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T01:22:00+03:00
2025-09-22T01:35:00+03:00
происшествия
краснодарский край
славянск-на-кубани
славянский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968129992_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a9f77af2a1db4cfec6b39c40594ffc5.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Возгорание произошло на электроподстанции в станице Стародеревянковской в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, в Славянске-на-Кубани фрагменты упали на территории трех частных домов, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона."В станице Стародеревянковской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.Отмечается, что пострадавших нет, на месте работают экстренные и оперативные службы."В Славянском районе обнаружили обломки беспилотников. Фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани", - подчеркивается в сообщении.Кроме того, повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах, также из-за падения обломков произошло возгорание травы в промзоне.
https://ria.ru/20250922/krym-2043415643.html
краснодарский край
славянск-на-кубани
славянский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968129992_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8330bb46ecdc89d589ea4964c7ed4bc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, славянск-на-кубани, славянский район
Происшествия, Краснодарский край, Славянск-на-Кубани, Славянский район
На Кубани после падения обломков БПЛА загорелась электроподстанция

На Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Возгорание произошло на электроподстанции в станице Стародеревянковской в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, в Славянске-на-Кубани фрагменты упали на территории трех частных домов, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона.
"В станице Стародеревянковской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что пострадавших нет, на месте работают экстренные и оперативные службы.
Славянском районе обнаружили обломки беспилотников. Фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах, также из-за падения обломков произошло возгорание травы в промзоне.
Последствия атаки дронов ВСУ по Крыму - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Число погибших после атаки БПЛА в Крыму выросло до трех человек
00:45
 
ПроисшествияКраснодарский крайСлавянск-на-КубаниСлавянский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала