https://ria.ru/20250922/bpla-2043417853.html

На Кубани после падения обломков БПЛА загорелась электроподстанция

На Кубани после падения обломков БПЛА загорелась электроподстанция - РИА Новости, 22.09.2025

На Кубани после падения обломков БПЛА загорелась электроподстанция

Возгорание произошло на электроподстанции в станице Стародеревянковской в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, в Славянске-на-Кубани фрагменты упали... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T01:22:00+03:00

2025-09-22T01:22:00+03:00

2025-09-22T01:35:00+03:00

происшествия

краснодарский край

славянск-на-кубани

славянский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968129992_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a9f77af2a1db4cfec6b39c40594ffc5.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Возгорание произошло на электроподстанции в станице Стародеревянковской в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, в Славянске-на-Кубани фрагменты упали на территории трех частных домов, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона."В станице Стародеревянковской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.Отмечается, что пострадавших нет, на месте работают экстренные и оперативные службы."В Славянском районе обнаружили обломки беспилотников. Фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани", - подчеркивается в сообщении.Кроме того, повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах, также из-за падения обломков произошло возгорание травы в промзоне.

https://ria.ru/20250922/krym-2043415643.html

краснодарский край

славянск-на-кубани

славянский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, славянск-на-кубани, славянский район