В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА

2025-09-22T01:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

