В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА
В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.09.2025
В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России.
2025-09-22T01:37:00+03:00
2025-09-22T01:37:00+03:00
2025-09-22T01:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
рязанская область
россия
рязань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
рязанская область
россия
рязань
В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Рязанской области объявили угрозу атаки беспилотников