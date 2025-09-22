Рейтинг@Mail.ru
Пермские власти отремонтируют больницу, на которую жаловались в СК - РИА Новости, 22.09.2025
15:21 22.09.2025
Пермские власти отремонтируют больницу, на которую жаловались в СК
Пермские власти отремонтируют больницу, на которую жаловались в СК - РИА Новости, 22.09.2025
Пермские власти отремонтируют больницу, на которую жаловались в СК
Пермскую больницу имени Граля, из-за ненадлежащего состояния которой СК планировал возбудить дело, отремонтируют в 2026 году, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 22.09.2025
происшествия
россия
пермь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Пермскую больницу имени Граля, из-за ненадлежащего состояния которой СК планировал возбудить дело, отремонтируют в 2026 году, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. Ранее руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за ненадлежащего содержания больницы имени Граля в Перми. Главе ведомства пожаловались, что в здании медучреждения осыпается штукатурка, на полу лежит сломанная плитка, а в палатах антисанитария. В сентябре пациентка выпала из окна этой больницы и скончалась. По мнению заявителя, трагедия случилась из-за старых деревянных окон и шпингалетов на них. "В планах проведение ремонтных работ в корпусах ГКБ имени Граля в 2026 году. Первый этап работ планируется начать со здания 7-этажного корпуса после проведения проектирования", - рассказали в ведомстве.
россия
пермь
происшествия, россия, пермь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Пермские власти отремонтируют больницу, на которую жаловались в СК

Больницу в Перми, на которую жаловались в СК, пообещали отремонтировать в 2026 г

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на город Пермь
Вид на город Пермь - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на город Пермь. Архивное фото
ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Пермскую больницу имени Граля, из-за ненадлежащего состояния которой СК планировал возбудить дело, отремонтируют в 2026 году, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за ненадлежащего содержания больницы имени Граля в Перми. Главе ведомства пожаловались, что в здании медучреждения осыпается штукатурка, на полу лежит сломанная плитка, а в палатах антисанитария. В сентябре пациентка выпала из окна этой больницы и скончалась. По мнению заявителя, трагедия случилась из-за старых деревянных окон и шпингалетов на них.
"В планах проведение ремонтных работ в корпусах ГКБ имени Граля в 2026 году. Первый этап работ планируется начать со здания 7-этажного корпуса после проведения проектирования", - рассказали в ведомстве.
