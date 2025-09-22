https://ria.ru/20250922/bolnitsa-2043541481.html

Пермские власти отремонтируют больницу, на которую жаловались в СК

ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Пермскую больницу имени Граля, из-за ненадлежащего состояния которой СК планировал возбудить дело, отремонтируют в 2026 году, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. Ранее руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за ненадлежащего содержания больницы имени Граля в Перми. Главе ведомства пожаловались, что в здании медучреждения осыпается штукатурка, на полу лежит сломанная плитка, а в палатах антисанитария. В сентябре пациентка выпала из окна этой больницы и скончалась. По мнению заявителя, трагедия случилась из-за старых деревянных окон и шпингалетов на них. "В планах проведение ремонтных работ в корпусах ГКБ имени Граля в 2026 году. Первый этап работ планируется начать со здания 7-этажного корпуса после проведения проектирования", - рассказали в ведомстве.

