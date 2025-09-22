Рейтинг@Mail.ru
Экс-солдаты ВСУ взяли в плен шестерых украинских военных - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/bojtsy-2043436165.html
Экс-солдаты ВСУ взяли в плен шестерых украинских военных
Экс-солдаты ВСУ взяли в плен шестерых украинских военных - РИА Новости, 22.09.2025
Экс-солдаты ВСУ взяли в плен шестерых украинских военных
Экс-солдаты ВСУ, добровольцы батальона имени Максима Кривоноса взяли в плен шестерых украинских военных, рассказал РИА Новости боец подразделения с позывным... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T07:20:00+03:00
2025-09-22T07:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101631/70/1016317077_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_7c1a5b7bf46c8342d6cc6fe1644f8321.jpg
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Экс-солдаты ВСУ, добровольцы батальона имени Максима Кривоноса взяли в плен шестерых украинских военных, рассказал РИА Новости боец подразделения с позывным "Змей". "Было шесть человек. Один начал отстреливаться, его ранили. После этого остальные пятеро сдались. Мы начали их выводить, и в этот момент украинские дроны и миномёты открыли огонь по своим же", - сказал собеседник агентства. По его словам, несмотря на обстрел, бойцам удалось укрыться вместе с пленными. "Мы завели их в дом, сказали, что мы тоже из Украины. Они не поверили. Дали им чай, сигареты, конфеты. Сказали, что на следующий день постараемся их вывезти", - добавил "Змей". Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
https://ria.ru/20250627/vsu-2025956725.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101631/70/1016317077_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5d202cf03cdd3fb509cecd8051e4a87e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Экс-солдаты ВСУ взяли в плен шестерых украинских военных

Бывшие солдаты ВСУ пленили шестерых украинских военных

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкПленные украинские военные
Пленные украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Пленные украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Экс-солдаты ВСУ, добровольцы батальона имени Максима Кривоноса взяли в плен шестерых украинских военных, рассказал РИА Новости боец подразделения с позывным "Змей".
"Было шесть человек. Один начал отстреливаться, его ранили. После этого остальные пятеро сдались. Мы начали их выводить, и в этот момент украинские дроны и миномёты открыли огонь по своим же", - сказал собеседник агентства.
По его словам, несмотря на обстрел, бойцам удалось укрыться вместе с пленными.
"Мы завели их в дом, сказали, что мы тоже из Украины. Они не поверили. Дали им чай, сигареты, конфеты. Сказали, что на следующий день постараемся их вывезти", - добавил "Змей".
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Бывший военный ВСУ рассказал, почему Киев не эвакуирует тела погибших
27 июня, 23:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала