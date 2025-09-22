https://ria.ru/20250922/bojtsy-2043436165.html

Экс-солдаты ВСУ взяли в плен шестерых украинских военных

2025-09-22T07:20:00+03:00

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Экс-солдаты ВСУ, добровольцы батальона имени Максима Кривоноса взяли в плен шестерых украинских военных, рассказал РИА Новости боец подразделения с позывным "Змей". "Было шесть человек. Один начал отстреливаться, его ранили. После этого остальные пятеро сдались. Мы начали их выводить, и в этот момент украинские дроны и миномёты открыли огонь по своим же", - сказал собеседник агентства. По его словам, несмотря на обстрел, бойцам удалось укрыться вместе с пленными. "Мы завели их в дом, сказали, что мы тоже из Украины. Они не поверили. Дали им чай, сигареты, конфеты. Сказали, что на следующий день постараемся их вывезти", - добавил "Змей". Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

