Священник рассказал, что ВСУ пытались сделать в Курской области - РИА Новости, 22.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 22.09.2025
Священник рассказал, что ВСУ пытались сделать в Курской области
Священник рассказал, что ВСУ пытались сделать в Курской области
специальная военная операция на украине
россия
курская область
нато
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
КУРСК, 22 сен - РИА Новости. Украинские боевики специально обстреливали дом культуры села Казачья Локня, чтобы уничтожить оставленные при отступлении боеприпасы НАТО и следы пребывания иностранных наёмников, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко. "Это здание было более-менее целое. Окна на месте, все это было. Такое впечатление, что, скорее всего, били целенаправленно, чтобы уничтожить следы пребывания здесь представителей НАТО и, соответственно, вот этих боекомплектов, боеприпасов", - рассказал священник. Он добавил, что вокруг Дома культуры, где когда-то работала и детская студия, были вырыты ямы для хранения снарядов. "И здесь, вокруг клуба мы тоже видим большие ямы, где расположены натовские снаряды. Здесь и американского, и европейского производства. Пороха в изобилии", - добавил священнослужитель.
россия, курская область, нато, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, НАТО, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
КУРСК, 22 сен - РИА Новости. Украинские боевики специально обстреливали дом культуры села Казачья Локня, чтобы уничтожить оставленные при отступлении боеприпасы НАТО и следы пребывания иностранных наёмников, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.
"Это здание было более-менее целое. Окна на месте, все это было. Такое впечатление, что, скорее всего, били целенаправленно, чтобы уничтожить следы пребывания здесь представителей НАТО и, соответственно, вот этих боекомплектов, боеприпасов", - рассказал священник.
Он добавил, что вокруг Дома культуры, где когда-то работала и детская студия, были вырыты ямы для хранения снарядов.
"И здесь, вокруг клуба мы тоже видим большие ямы, где расположены натовские снаряды. Здесь и американского, и европейского производства. Пороха в изобилии", - добавил священнослужитель.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьНАТОФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
