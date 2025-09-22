https://ria.ru/20250922/boeviki-2043434598.html

Священник рассказал, что ВСУ пытались сделать в Курской области

Священник рассказал, что ВСУ пытались сделать в Курской области

КУРСК, 22 сен - РИА Новости. Украинские боевики специально обстреливали дом культуры села Казачья Локня, чтобы уничтожить оставленные при отступлении боеприпасы НАТО и следы пребывания иностранных наёмников, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко. "Это здание было более-менее целое. Окна на месте, все это было. Такое впечатление, что, скорее всего, били целенаправленно, чтобы уничтожить следы пребывания здесь представителей НАТО и, соответственно, вот этих боекомплектов, боеприпасов", - рассказал священник. Он добавил, что вокруг Дома культуры, где когда-то работала и детская студия, были вырыты ямы для хранения снарядов. "И здесь, вокруг клуба мы тоже видим большие ямы, где расположены натовские снаряды. Здесь и американского, и европейского производства. Пороха в изобилии", - добавил священнослужитель.

