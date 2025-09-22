Посол рассказал об интересе бельгийского бизнеса к России
Посол Гончар заявил об интересе бельгийского бизнеса к российскому рынку
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкМужчина в окне здания на Биржевой площади в Брюсселе
Мужчина в окне здания на Биржевой площади в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бизнес Бельгии по-прежнему заинтересован в рынке РФ, ждет, когда изменится неблагоприятная ситуация, заявил РИА Новости посол России в Брюсселе Денис Гончар.
"Сегодня число российских компаний, оставшихся на бельгийском рынке, можно пересчитать по пальцам. Не стану называть их поименно, чтобы не помогать нашим недругам в создании им дополнительных проблем. При этом, что важно, бельгийский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку, ждет, когда изменится неблагоприятная политическая конъюнктура", - сказал Гончар.
В России продолжают работать несколько десятков бельгийских компаний, они не подвергаются никакому давлению и чувствуют себя вполне комфортно, отметил дипломат.
"Со своей стороны мы ясно дали понять бельгийским властям: не стоит добивать то, что еще живо. Разорвать окончательно связи легко, а вот вернуть доверие и восстановить сотрудничество – куда сложнее", - сказал он в интервью агентству.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.