Над Белгородской и Курской областями сбили 13 беспилотников

В Белгородской и Курской областях за три часа сбили 13 беспилотников
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в понедельник сбили девять украинских беспилотников над Белгородской областью и четыре над Курской, сообщили в Минобороны РФ.
"22 сентября т.г. в период с 12.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА – над территорией Белгородской области и четыре БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Ранее МО РФ сообщило, что ночью были сбиты 114 украинских беспилотников над Ростовской областью, Краснодарским краем, Белгородской, Астраханской областями, Крымом, Брянской, Ярославской, Волгоградской, Курской и Воронежской областями, Азовским и Чёрным морями.
Утром в понедельник над Белгородской областью были уничтожены 28 украинских БПЛА.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
