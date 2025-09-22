https://ria.ru/20250922/bespilotnik-2043448250.html

Над зданием правительства Белгородской области сбили дрон

Над зданием правительства Белгородской области сбили дрон

Над зданием правительства Белгородской области сбили дрон

Украинский беспилотник сбили над зданием правительства Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.09.2025

белгородская область

вооруженные силы украины

безопасность

БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник сбили над зданием правительства Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Вот сейчас беспилотник сбили над зданием правительства области. Ну, хотя бы, я надеюсь, проведём заседание в прямом эфире. "Орланы", "Барсы" у нас молодцы. Спасибо им большое за их службу", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства, трансляция которого ведется в соцсети "ВКонтакте".

белгородская область

белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность