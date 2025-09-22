Над зданием правительства Белгородской области сбили дрон

Рейтинг@Mail.ru
09:20 22.09.2025 (обновлено: 09:24 22.09.2025)
БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник сбили над зданием правительства Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Вот сейчас беспилотник сбили над зданием правительства области. Ну, хотя бы, я надеюсь, проведём заседание в прямом эфире. "Орланы", "Барсы" у нас молодцы. Спасибо им большое за их службу", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства, трансляция которого ведется в соцсети "ВКонтакте".
белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник сбили над зданием правительства Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Вот сейчас беспилотник сбили над зданием правительства области. Ну, хотя бы, я надеюсь, проведём заседание в прямом эфире. "Орланы", "Барсы" у нас молодцы. Спасибо им большое за их службу", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства, трансляция которого ведется в соцсети "ВКонтакте".
Белгородская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
